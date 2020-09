Opta la villa sonense a la Bandeira Verde de la Xunta en sus cinco ejes

Porto do Son. El Ayuntamiento de Porto do Son presentó ayer su candidatura para optar a la Bandeira Verde de Galicia, un distintivo con el que el Gobierno autonómico busca reconocer la labor de aquellos concellos que tienen un plus de compromiso con el medio ambiente y el cambio climático, que realizan un esfuerzo para implantar buenas prácticas y fomenten entre sus vecinos el cuidado del entorno y el paisaje.

Por lo que respecta al proyecto sonense, en el mismo se incluye la solicitud para los cinco ámbitos que recoge la orden: protección del paisaje, cambio climático y eficiencia energética, movilidad sostenible, gestión responsable de los residuos y acciones de educación y sensibilización ambiental, según explicó el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo Pouso, quien destacó que se incorporaron tanto aspectos como diversas actuaciones impulsadas por la administración local.

Destacan entre ellas, la senda litoral del municipio; el plan de accesibilidad puesto en marcha en el año 2016; el proyecto de recuperación de los núcleos tradicionales de la localidad; las mejoras de eficiencia energética llevadas a cabo, así como la selección de residuos. m. c.