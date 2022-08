Oroso impulsa la cultura con música, danza, teatro y ocio

La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oroso programó un total de siete actividades culturales y lúdicas en el marco da Semana Cultural 2022, que se llevará a buen puerto desde el próximo martes día 23 de agosto hasta el jueves 8 de septiembre.

Las actividades comenzarán el 23 de agosto con una excursión al Aquapark de Cerceda dirigida a todos los vecinos mayores de ocho años de edad, aunque en este caso con plazas limitadas.

En la siguiente jornada, la del miércoles 24 de agosto, la explanada de la piscina municipal acogerá el espectáculo teatral para todos los públicos A tropa do doutor milagre, que impulsa Urdime. Dos días más tarde, el viernes 26, la Praza de Isaac Díaz Pardo será el escenario del una gala llena de música y movimiento para todos los públicos: Pisando ovos-Give it a Spain, incluida en Cultura no Camiño. El martes 30 de agosto, Magín Blanco ofrecerá su concierto musical A banda das apertas, esta vez en la explanada de la piscina, y también dentro del programa Cultura no Camiño, y de nuevo pensado para todas las edades. Blanco es un intérprete de larga trayectoria, comenzando en los 80 al frente del grupo La Rosa, con el que publicó cuatro discos de 1988 a 1995. Desde 2006 lanzó tres trabajos en solitario, y en los últimos años está centrado en la música infantil.

Ya en el mes de septiembre, el viernes 2 será la Praza de Isaac Díaz Pardo el marco que acoja la actuación musical de Cora Velasco, incluida en el programa Cultura no Camiño, mientras que el martes 6 de septiembre será Marta Alonso Tejada quien ofrezca el espectáculo de danza y humor Sofá, en la explanada de la piscina. Se trata de una creadora e intérprete nacida en Ourense en 1983 que se define como “multidisciplinar e hiperactiva”. Su actividad artística traza desde el inicio una “ida e unha volta constante cara á danza e o movemento que no percurso se achega ao teatro, ao circo e ao audiovisual”. En el año 2008 creó la compañía trasPediante, proyecto que se mantiene activo hasta el año 2021. En la actualidad forma parte de Determinada Co., entidad colectiva donde coproduce los espectáculos Nina Ninette (2021), Alma non é hippie (2019) y Up2Down (2015). Además, participa como intérprete, creadora y/o coreógrafa en colectivos como Elefante Elegante ou Pistacatro.

Por último, el jueves 8 del próximo mes, Urdime programa la obra teatral Muiñada, para todos los públicos, en el Parque do Carboeiro.