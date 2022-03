Oroso rendiu homenaxe a Isolina Nouche

Cunha homenaxe á figura da veciña Isolina Nouche Costa (1920-2016), o Concello de Oroso abriu este domingo os actos do Día Internacional da Muller e da Recuperación da Memoria Histórica.

O acto, seguido por numeroso público, desenvolveuse este domingo ás doce da mañá no salón de plenos. Trala benvida da concelleira de Mulleres, Ensino, Benestar Social e Normalización Lingüística, Isabel Fernández, interviñeron no acto o alcalde, Luis Rey, a historiadora Aurora Marco e familiares de Isolina Nouche.

Continuando coa programación do Concello, este luns tivo lugar no CEIP Camiño Inglés unha charla sobre Agresións e violencia sexuais, acto organizado en colaboración coa Secretaria Xeral de Igualdade e a FEGAMP.

Para este martes, xornada central, terá lugar a lectura do manifesto ás doce no Concello de Oroso. E no IES, en horario lectivo, terá lugar a charla As mulleres cargan co peso da pobreza, a cargo de Movemento pola paz. Tamén no IES este mércores será a charla As mulleres represaliadas, por Aurora Marco.

Para os días 21 e 22 deste mes de marzo está prevista nos CEIP Sigüeiro e Camiño Inglés e no CRA de Oroso a proxección de Valentina.

O 25 inaugúrase no CRA Os patios teñen nome de muller, e a andaina feminista prevista para o día 26, a partir das 10.00 horas, porá o broche ao progama do Concello.