‘Os Bolechas e a Porta dos Camiños’ chegan a Santa Uxía este domingo

RIBEIRA. Este domingo , ás 18.00 horas, Os Bolechas recalarán no auditorio municipal de Ribeira co seu espectáculo Os Bolechas e a Porta dos Camiños, dirixido a nenos e nenas de catro a oito anos e que forma parte do programa de dinamización lingüística Falaredes. Nesta nova aventura, Carlos, Loli, Pili, Braulio, Sonia e Tatá botaranlle unha man ao programador informático Haker Mater para poñer a punto a Porta dos Camiños, unha máquina que lles axuda a elixir un dos moitos itinerarios xacobeos ás persoas que queren peregrinar e non saben por que vía facelo. Aínda que a asistencia é gratuíta, hai que reservar entrada enviando un correo electrónico a normalizacion@ribeira.gal. Ademais, este sábado, tamén ás 18.00 horas, no centro recreativo de Artes haberá un espectáculo de monicreques a cargo de Títeres Cascanueces. m. T.