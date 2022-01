Os carballeses reciclaron 493 toneladas de restos orgánicos

As familias e os grandes produtores do concello de Carballo que participan no programa Ti tes achave depositaron o ano pasado 346.400 quilos de residuos orgánicos nos colectores de cor marrón espallados por toda a zona urbana.

Dende a posta en marcha do servizo de recollida selectiva, en xullo do ano 2020, dende Carballo enviaron á planta de compostaxe de Sogama un total de 493.600 quilos de bio-residuos. Dende a administración local agradecen, unha vez máis, a colaboración das máis de 1.400 familias e das 125 empresas que xa están comprometidas coa xestión sostible dos residuos orgánicos, e que nas últimas semanas puideron comprobar, a través das 480 bolsas de compost repartidas, cal é o aproveitamento dos bio-residuos.

Non obstante, lembran que a iniciativa segue aberta para que se sumen todos os veciños e veciñas que desexen contribuír a reducir os residuos e fomentar a compostaxe. Os que viven na zona urbana poden solicitar a súa chave para abrir os colectores marróns. Só teñen que achegarse de luns a venres, de 10.00 a 14.00 horas, ata o local de Carballo Limpo, situado nas galerías da rúa Desiderio Varela, número 34.

Os interesados recibirán un caldeiro de 10 litros de capacidade para facilitarlles a separación dos restos orgánicos nos seus fogares, tres atados de bolsas compostables, un tríptico informativo e, por suposto, a chave. E todo de balde.

E aqueles que vivan en calquera das parroquias carballesas e dispoñan dun terreo de 50 metros cadrados, como mínimo, poden participar no programa de compostaxe doméstica e aproveitar directamente o compost para as súas hortas, como xa están facendo case 700 familias.

Dende a páxina web do Concello (carballo.gal) pódese descargar a solicitude e unha vez cuberta debe entregarse no Rexistro Municipal (telematicamente ou de maneira presencial, con cita previa chamando ao teléfono 981 704 100). A cada usuario entrégaselle un composteiro individual de 390 litros de capacidade, fabricado con materiais reciclados e reciclables, e un aireador, e se nalgún momento precisa material estruturante, pode recollelo xunto ao Punto Limpo do polígono de Bértoa. Todo, tamén, de balde.

Pola súa banda, o Concello de Ponteceso quere comezar o ano 2002 fomentando igualmente as boas prácticas co medio ambiente. Con tal fin, dende este luns, e durante todo o mes, farán novas recollidas de residuos urbanos especiais (aceites de cociña, graxas e manteigas, pilas, baterías, bombillas, electrodomésticos, consumibles de impresoras, roupa e restos metálicos) polas vivendas do municipio.

As persoas interesadas deberán deixar o propio día da recollida os residuos nun lugar accesible fóra da vivenda antes das 09.00 horas. A empresa Collecting Oil será a encargada de realizar este traballo. Pódese contactar cos responsables a través do teléfono 639 920 936 ou do correo info@collectingoil.com.

Este luns, día 10, comezarán na estrada de Corme (xunto á ponte), pasando por Cedeira, Carracido, Couto, Cospindo, A Brixería, Curras, A Matigueira, Balarés, Guxín, Xomonte e Corme Aldea. O vindeiro martes irán a Corme Aldea, Froxán, O Picoto e parte de Corme Porto.