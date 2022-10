Os escolares silledenses coñecen Mouriscade

Rapaces e rapazas de Silleda están a visitar nestes días as instalacións da Finca de Mouriscade, da Deputación de Pontevedra, que vén de poñer a disposición dos centros educativos, asociacións e outros colectivos organizados a realización de visitas guiadas e gratuítas.

Así, na primeira xornada de apertura pasaron por Mouriscade alumnos e alumnas do CEIP Ramón de Valenzuela da Bandeira e do CEIP Plurilingüe de Silleda, que coñeceron as instalacións deste centro de referencia en Galicia de análise e investigación avanzada sobre a alimentación, e as enfermidades e a xenética dos animais, especialmente das vacas da raza frisona, así como do gando porcino e da cabana das aves. O vindeiro martes día 18, tocarálle o turno ao grupo do CPR María Inmaculada, que tamén achegará unha expedición a Mouriscade, “onde traballa un equipo de máis de 30 profesionais de distintas áreas, co obxectivo de mellorar o coidado, a nutrición, a saúde e a produción de leite dos animais”, puntualizan dende o goberno local silledense.

As visitas estanse a repartir en tres áreas, dun xeito especialmente didáctico e ameno para o público máis novo con visitas ao laboratorio, que presenta, explican dende o Concello, medios de última xeración “para coñecer a calidade dos alimentos do gando e previr enfermedades e no que tamén se analizan auga e xermes”, din.

A granxa é outra das zonas que máis está a gustar ao alumnado, “coa mellora xenética do gando a través da transferencia embrionaria. Nacen tenreiras dos mellores exemplares, e grazas ao seu labor as gandeiras e gandeiros poden ter animais máis saudables e produtivos. Ademais, os refugallos producidos na Finca Mouriscade utilízanse na fabricación de enerxía para autoconsumo na planta de biogás”, indican dende o goberno local.

A visita complétase coa zona de terras de cultivo, nunha superficie de 44 hectáreas, da que gran parte está destinada a cultivos de millo e praderías que permiten realizar ensaios para mellorar a alimentación do gando, ademais de investigar sobre os tipos de fertilizantes.

Dende a concellería de Educación de Silleda, que colaborou na organización das visitas, agradecen á Deputación de Pontevedra “estas interesantes expedicións, que permitirán a preto de 100 rapaces e rapazas de Silleda coñecer de preto o interesante traballo do centro de Mouriscade”, sinalan.

A Finca Mouriscade naceu da man da Deputación de Pontevedra como resposta á importancia do sector gandeiro na economía do norte da provincia. Está composta por un centro cun terreo e un laboratorio e está ubicada no municipio de Lalín.