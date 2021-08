Os primeiros amesáns trocaron por pedras os seus testamentos

Adoítase decir que a historia comeza co descubrimento da escritura, algo que é totalmente certo, pero amiudo nos olvidamos que antes de que a mesma se poidese comezar a documentar, xa aconteceran moitas cousas. Cousas que os seus propios protagonistas, ben de xeito intencionado ou non, buscaron o modo de que perdurasen no tempo, de tal modo que quedasen recollidas no colectivo histórico da humanidade.

A prehistoria é un período coñecido por todos, pero que na meirande parte das ocasións é pasado por alto debido a súa distancia temporal. Ademais, ao non existir constancia daquela época, salvo os vestixios que se conservan na actualidade, non se lle soe dar a importancia que esta época posee no desenvolvemento e evolución da nosa especie. Asi pois, esta era conta con tres épocas claramente diferenciadas, como son o Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos metais, todas elas marcadas por avances significativos que supuxeron un antes e un despois no desenvolvemento da humanidade.

prehistoria amesá. Pese a que o concello non conta cun termo municipal demasiado amplo, apenas 96 km2, éste desborda historia por calquera dos seus rincóns. E sucede ata tal punto que en Ames aconteceron cousas como a fundación do Seminario de Estudos Galegos no ano 1923 ou a presenza de Rosalía de Castro son algúns dos feitos máis recoñecidos. No que atende á Prehistoria, os xacementos cos que conta esta área xa non son tan coñecidos, pero pese ao que poida pensar a xente si que son moi numerosos. Así pois, destaca o depósito campaniforme de O Milladoiro, os campos megalíticos de Bugallido, Lens, Ameixenda e Agrón, os conxuntos rupestres de Oca, Piñeiro e Covas, e os asentamentos castrexos da Rúa, Piñor, Castelo, Ortoño, Mirás e Cruxeiras entre moitos outros.

Entrando en máis detalle, sobresae o devandito depósito campaniforme, o cal consiste nun rito funerario propio do Calcolítico que consiste na mezcla de restos humanos seleccionados mezclados con outro tipo de enseres e materiais. Deste modo pretendíase darlle unha segunda vida a ditos falecidos

Doutra banda, o que máis destaca no municipio son os xacementos pétreos e megalíticos, os cales deixaron unha gran pegada na zona de Amaía, onde se conservaban importantes campos megalíticos datables entre o IV milenio AC e o ano 2100. Deste xeito, en Ames hai catalogadas dez mámoas concentradas en catro áreas diferentes. Ademais, ao longo da Idade de Ferro residían os Amaecos, nome do que procede o topónimo de A Mahía.

Así pois, Ames conta cun testamento pétreo descoñecido, pero duradeiro. Legado que os antepasados quixeron facernos chegar a través da monumentalidade lítica.