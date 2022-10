Outes actívase cunha ampla oferta lúdica

Como vén sendo habitual, o Concello de Outes puxo a disposición da veciñanza máis de trinta actividades deportivas, culturais e de lecer para a tempada de outono-inverno que organizan as áreas de Cultura, Deporte e Benestar. Así, logo de dous anos cunha participación limitada polas restricións da covid, as iniciativas volven ter unha grande demanda, sendo neste momento un total de 949 as persoas inscritas.

As accións con máis participación son as organizadas polo centro social, tales como talleres de memoria, bailoterapia ou pilates, dirixidas sobre todo a persoas maiores, que contan con 429 participantes. Teñen como particularidade a súa descentralización, ao celebrarse en distintos locais sociais do municipio xa que, ademais do centro social da capital do concello, terán lugar no Cruceiro de Roo, San Cosme de Outeiro, Cando, Vila do Monte, San Lourenzo e O Freixo. En canto ás iniciativas deportivas, inscribíronse ata o de agora 289 veciñas e veciños, sendo os cursos que se ofertan na piscina municipal os máis demandados, particularmente os de natación para nenos. Tamén hai cursos de tenis, fútbol-sala, atletismo ou body jump.

Finalmente, as actividades da área de Cultura rexistraron 226 solicitudes, das que algo máis da metade o fixeron na Escola de Música e Baile Tradicional e outras 70 na Escola de Música municipal. Outras actividades ofertadas este ano foron as de manualidades, pintura e, como novidade, organízase un curso sobre a elaboración de sancosmeiros, os famosos sombreiros, que ten como obxectivo recuperar un dos elementos máis característicos da cultura do concello e da comarca.