“Outros concellos teñen envexa do bo funcionamento deste tripartito”

Genma Otero, licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, es funcionaria de carrera en la Xunta (grupo C2), portavoz de Podemos y concejala de Economía. Opina que “a cogobernanza deber ser a fórmula de referencia a escoller nos modelos de goberno”, ya que se trata de ejecutivos “nos que os mandatarios públicos temos que facer un maior esforzo para poder chegar a acordos e consensuar políticas, programas e actuacións; máis ese compromiso de traballar dentro do entendemento é firme no caso do tripartito de Ames”.

Opina que buena parte del éxito de las formaciones progresistas en la capital de A Maía se debe a “unha inactividade e desgoberno por parte dun partido, no caso do Concello de Ames, o Partido Popular, sumerxido en loitas internas continuas”. Pero tampoco es ajena a los momentos de tensión que han vivido en el seno del tripartito: “Curiosamente o tema no que máis custou chegar a un entendemento foi a representación institucional nos actos relixiosos. Foi un tema no que xurdiron diferenzas entre as formacións, e custou un pouquiño chegar a entendemento, pero chegamos”, a base siempre de primar el respeto mutuo.