Padrón e Rianxo reafirman a súa irmandade no Martes de Pascua

Os alcaldes de Padrón e de Rianxo, Antonio Fernández e Adolfo Muíños, reafirmaron este mércores o compromiso e o respecto mutuo entre as dúas localidades na celebración do Día de Rianxo, dentro dos actos da Pascua padronesa.

Ambos os dous rexedores ofreceron unha ofrenda floral ante os monumentos a Rosalía e Castelao, presidiron unha xuntanza no salón de plenos municipal na que se falou de intereses mutuos e escoitaron desde o balcón do concello a actuación conxunta das Bandas de Música das dúas vilas.

E se suliñar que este acto de unión entre Padrón e Rianxo recuperouse despois de catro anos nos que, pandemia incluída, non se puido celebrar. Para o alcalde padronés, trátase dun xesto natural para dúas vilas “entre as que non hai fronteiras”.

TERRAS DE ARTISTAS Fernández Angueira destacou o enorme peso que as dúas localidades teñen para a cultura e a forma de ser de Galicia, sendo como son berce de artistas, escritores e intelectuais como Rosalía de Castro, Cela, Castelao ou Manoel Antonio.

“Seguimos vinculados polo espírito galeguista e identitario que Rosalía e Castelao nos inculcaron e sementaron na nosa terra e que, xunto con outros escritores ilustres como Cela ou Manoel Antonio, fan de Padrón e de Rianxo, de Rianxo e de Padrón, un referente na cultura galega, española e, atreveríame a dicir, tamén internacional”, dixo.

Máis alá desta importancia no eido do pensamento, o rexedor padronés estendeu o “espírito de irmandamento; á recuperación de proxectos conxuntos para beneficiar á nosa veciñanza, como o Programa Integrado de Emprego no que colaboramos os dous concellos, xunto con Dodro e Rois, para formar a persoas en paro e ofrecerlles unha oportunidade

laboral, ou programas como Goza do Ulla e de posta en valor do Camiño de Santiago A Orixe, que parte do faro de Corrubedo”.

Finalmente, Fernández quixo destacar a importancia para a bisbarra da declaración da Pascua poadronesa como Festa de Interese Turístico de Galicia, “algo que Rianxo xa sabe o que significa, porque dende o ano 2000 a Guadalupe conta con este recoñecemento”.

Pola súa banda, o alcalde de Rianxo. Adolfo Muíños, incidiu no feito de que “a cultura galega se pode explicar sen saír de Rianxo e de Padrón”. A puxanza industrial e comercial padronesa é, segundo o rexedor rianxeiro, un bo espello para se mirar. Muíños agasallou a su homólogo padronés cunha reedición facsimilar do libro Escolanía de merlos, do poeta Faustino Rey Romero.

PROGRAMA E no que atinxe aos actos progamados para celebrar o Día de Rianxo dentro da Festa da Pascua padronesa, incluíron unha emotiva ofrenda floral, á que asistiron as dúas corporacións municipais e que desenvolveuse ante as estatuas que recordan ás principais figuras literarias das dúas vilas.

A primeira parte do evento tivo lugar no Paseo do Espolón da vila, ante o monumento a Rosalía de Castro; despois, a comitiva trasladouse ao Xardín Botánico padronés, onde se atopa o busto que celebra a talla artística de Castelao.

Tras celebrar o acto institucional no salón de plenos, chegou a música, e as corporacións padronesa e rianxeira escoitaron as bandas municipais dos dous concellos desde o balcón da casa consistorial.

Logo, e para poñer punto e final, a Banda de Música de Rianxo ofreceu un concerto na praza de Macías, actuación que foi moi aplaudida polo público presente.