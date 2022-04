Padrón e Santiago renovan a súa irmandade de máis de 60 anos

Os concellos de Padrón e Santiago renovaron este luns os seus lazos de

irmandade nun acto protocolario que se vén celebrando desde hai máis de 60 anos coincidindo co Luns de Pascua. “Parecen moitos, pero realmente poden considerarse moi poucos se temos en conta que os nosos vínculos se somerxen na historia de varios séculos”, destacou o alcalde de Padrón, Antonio Fernández Angueira.

As corporacións compostelá e padronesa reuníronse na entrada da vila do Sar onde se intercambiaron os bastóns de mando e pendóns. Acompañadas polas bandas municipais de música de Padrón e Santiago nun pasarrúas, acudiron ata a casa do concello. Durante as intervencións dos alcaldes de Santiago e Padrón no salón de plenos puxéronse de manifesto os lazos históricos e culturais que unen ambas as dúas vilas, como a orixe do fenómeno xacobeo ou Rosalía de Castro, “que naceu en Santiago e veu vivir a Padrón”, dixo Fernández Angueira.

O rexedor padronés, Antonio Fernández, continuou animando a “fortalecer os nosos vínculos, reforzar proxectos comúns como a peregrinación xacobea e a perseguir novas metas conxuntas”.

Pola súa banda, Xosé Sánchez Bugallo amosouse compracido por “recuperar esta tradición que nos une e que nos últimos anos non se puido celebrar pola pandemia”. O rexedor de Compostela aplaudiu que “este Ano Santo se prolongase de forma extraordinaria”, e emprazou á Corporación padronesa á tradicional xuntanza do Día de Padrón das Festas do Apóstolo.

Logo das intervencións, as dúas corporacións saíron ao balcón do Concello para saudar á veciñanza e para escoitar a actuación das dúas bandas, que remataron interpretando os himnos de Galicia e España. A continuación, a Banda Municipal de Música de Santiago ofreceu un concerto na praza de Macías seguido por numeroso público.

A Pascua de Padrón, que vén de ser declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, continúa a ofrecer un amplo e variado programa de actividades ata o vindeiro domingo, 24 de abril, que conclúen as festas.

O luns pola tarde tivo lugar o espectáculo infantil Paio e o poder da música, a cargo de Oviravai; a actuación do grupo folclórico Algueirada de Pontecesures, e a verbena coas orquestras Saudade e América.

Este martes será o Día de Rianxo en Padrón e a orquestra Panorama en Fondo da Vila. E o 22, ás 22.00 horas actuará el grupo La Fórmula en la praza do Fondo da Vila. Ese mesmo día, ás 23.30 horas, no Paseo do Espolón será o Tributo Remember Queen. Para o sábado 23, as 22.30 horas actuará a orquesta Gran Parada no Fondo da Vila e, a partir das 00.00 horas, chegará a esperada exhibición dos fogos de artificio.

Xa o domingo, 24, ás 18.00 horas na praza de Macías celébrase o XII Festival de Bandas Capital do Sar, e pola noite, desde as 21.30 horas, a orquestra Cinema amenizará a verbena no Fondo da Vila e poñerá o broche a unha Pascua na que Padrón colgou, en máis dunha ocasión, o cartel de “cheo”.

TANXUGUEIRAS. É de destacar que a actuación das Tanxugueira foi o prato forte do programa do pasado domingo e non defraudó pola cantidade de público que congregou. O seu concerto no Fondo de Vila foi seguido, segundo cálculos locais, por máis de sete mil persoas, que estiveron animando e cantando as cancións das pandeireteiras durante hora e media, e que rematou cos interpretación de Terra, o tema que as fixo famosas no Benidorm Fest, ás portas de Eurovisión.