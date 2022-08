Padrón recupera a súa feira medieval cunha cea de época

Ao longo de tres intensos días, do 2 ao 4 de setembro, a vila de Padrón mergullarase de cheo nunha viaxe á Idade Media. Despois de dous anos de ausencia por mor da pandemia, a Feira medieval e gastronómica padronesa regresa con forza e busca consolidarse como cita de referencia no panorama das festas deste tipo, cunha diferenza clave: resaltar o peso histórico da vila padronesa no fenómeno xacobeo.

Na edición deste ano, a décimo quinta, gañan peso as recreacións e dramatizacións históricas e os obradoiros temáticos cos que o Concello de Padrón pretende achegar ao público os costumes, usos e modos de vida desa época.

Unha das grandes apostas desta edición, no apartado de dramatizacións, é a voda medieval entre Bernal de Carcacía e Tareixa de Andrade,que terá lugar o sábado 3 de setembro, considerado o día grande da XV Feira Medieval e Gastronómica no Padrón Xacobeo.

Trátase dunha proposta inmersiva na que os asistentes á cea experimentarán e descubrirán dende dentro a historia xunto cos recentemente desposados personaxes. Os que decidan aproveitar a oportunidade de disfrutar en vivo desta cea coñecerán as historias acontecidas na vila de Padrón e no Camiño de Santiago da man de dous singulares trobadores. Todo grazas á pericia do equipo de Suso Martínez.

A cea medieval ten un custe de quince euros por persoa. Para participar na mesma é preciso anotarse previamente na Oficina de Turismo, sita na avenida de Compostela s/n, ou chamando ao teléfono 646 593 319. E, aínda que non é imprescindible, si é recomendable que quen participe o faga vestido con roupas acorde á época histórica.

A peregrinación da Raíña Santa polas rúas do casco histórico servirá de antesala da voda e cea medieval, que rematará co conxuro e a queimada.

As recreacións dramatizadas comezará o 31 de agosto na praza de Macías. Os Quinquilláns presentarán Terra de Raíñas, na que amosan a vida cotiá do século XIII e os conflitos da sucesión dinástica do rei de Galiza e León, Alfonso VIII, en favor de Sancha e Aldonça, e a confabulación para que Fernando III O Santo lles usurpe o trono.

OBRADOIROS TEMÁTICOS. Para trasladar ao público os usos e costumes do medievo, haberá diversos obradoiros temáticos de construción de monicreques, peregrinos ou dun dragón, un torneo medieval, obradoiros de elaboración de escudos, espadas e casco medieval e o de cociña antiga, xornadas de tornería ou un de ungüentos e pócimas. Para participar nos diversos obradoiros non é preciso anotarse previamente.