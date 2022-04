Padrón volverá estar de festa: dúas semanas para desfrutar coa Pascua

Tras dous anos de parón obrigado pola pandemia, os padroneses e padronesas recuperan a festividade que marca o seu calendario anual. A recuperación das Festas de Pascua, unha celebración con séculos de historia, devolve á vila os seus días grandes, xornadas de moito ambiente, cheas de ledicia e de reunións con familiares e amigos. Como era habitual, os actos xa arrancaron a comezos de mes, pero é agora, cos festivos da Semana Santa, cando chegarán as grandes citas.

Todo esta preparado para que o regreso das festas por excelencia da vila rosaliana sexan un éxito. Para iso, preparouse un programa amplo, no que destacan as actuacións musicais e competicións deportivas, destinado a todos os públicos, con propostas innovadoras que se combinan coas tradicionais, como a feira cabalar ou os touros, todas elas agrupadas en dúas fins de semana para un orzamento total de 190.000 euros.

Dentro das diferentes alternativas, preparadas como motor económico e de reactivación da vida social padronesa, destaca, por exemplo, o pregón do sábado ás 21.00 horas do actor Luis Zahera, gañador do Goya ao mellor actor secundario en 2019 e protagonista da serie La Unidad, ou o concerto das Tanxugueiras, o domingo ás 00.00 horas, un espectáculo que, sen dúbida, atraerá a visitantes de moitos puntos da comunidade, xa que se trata dunha das primeiras posta en escena do seu novo álbum Midas.

Con todo, como a Pascua hai que vivila día a día, hoxe e mañá serán xornadas marcadas polo deporte. Así, celebrarase ata o sábado o IV Campionato CD Sar Extramundi de fútbol, nas categorías benxamín, alevín e prebenxamín; os campionatos galegos de xadrez en distintas categorías (tamén ata o sábado); o campionato de tenis (final o sábado a partir das 10.00); e unha gran velada de boxeo. Ademais, o 16, está prevista a XLI Carreira de Pascua, coa presenza de miles de atletas.

Tras este amplo abano de opcións para os deportistas, o Sábado de Pascua entran en acción a música e as propostas para a cativada. Neste senso, a sesión vermú correrá a cargo da Charanga O’Santiaguiño, a de tarde pola Orquestra Players e a verbena con grupo Unión y Fuerza e a gran París de Noia. A maiores, así como a citada lectura do manifesto, tamén haberá obradoiros para os pequenos e inaugurarase a XLIX Feira Exposición de Maquinaria Agrícola e Industrial.

Pola súa banda, o Domingo de Pascua será, como marca a tradición, o da Feira Cabalar no Campo da Barca, cos distintos concursos e espectáculos que fan as delicias do público, pero tamén do espectáculo taurino, que fuxe do maltrato animal para centrarse nunha interesante exhibición de recortes, quebros e saltos.

Completando a oferta, tocará a Banda de Padrón, a de San Pedro de Carcacía acompañando os cabezudos e xigantes, Peter Punk e Brais das Hortas (para nenos e nenas) e a Charleston Big Band, así como o anteriormente mencionado grupo galego de moda.

O Luns de Pascua, día de Santiago, haberá os pasarrúas e actuacións, xunto coa recepción á Corporación do concello da capital galega. Entre a música cabe citar a banda local e a de Compostela, Oviravai, Algueirada, Atenas e América.

Por último, o Martes de Pascua, seguindo esta mesma dinámica, é a xornada de Rianxo, con visita institucional e pase da agrupación municipal da vila mariñeira. Con todo, o momento estrela chegará pola noite cos dous pases da orquestra Panorama, que presentará a súa xira anual, tras dous anos afectados pola pandemia.

A PASCUILLA. O arrinque do IX Torneo de Chave de Pascua marcará a estrea da segunda fin de semana, coñecida como a Pascuilla, na que os veciños e veciñas tamén contarán con múltiples posibilidades de lecer.

Coa premisa de seguir coa festa, o Venres de Pascuilla haberá unha xornada de portas abertas nas actividades deportivas municipais, para o deleite dos menores. Animando a noite, o esperado Tributo Remember Queen, a partir das 23.30 horas, destacará entre os pases da orquestra La Fórmula e as sesións, de madrugada, das formacións Broken Peach, Satenta e Copaturbo.

Xa para o Sábado de Pascuilla, o grupo folclórico Arreixeira animará a matinal no paseo cos cabezudos e xigantes. Xa pola tarde e pola noite soarán a AC San Pedro de Carcacía, a Gran Parada, Gin Toni’s Versións (tributo Pop Rock Español 80 e 90), Romántico Latino e Ariel de Cuba, e pechará DJ’s Groove Amigos. Porén, sobresaen outras dúas alternativas: a 58 edición da Clásica Ciclista de Pascua XXXII Memorial Francisco Rodríguez Pazos e a gran exhibición de fogos de artificio no Campo da Barca.

Para despedir esta gran celebración, recentemente declarada de Interese Turístico, o Domingo de Pascuilla rematará coa música de Algueirada, Arreixeira, O Pedrón e Cinema. Acompañando esta derradeira data, tamén se organizará a tradicional xuntanza coa Irmandade dos Fillos e Amigos de Padrón, así como o XII Festival de Bandas Capital do Sar, coa participación das agrupacións de Cambre, Negreira e Padrón.

Sen dúbida, unha multitude de variadas opcións para recuperar por todo o alto a emblemática Pascua de Padrón.