Pan como sinal identitario e do bo facer en Carballo

Con motivo do Día Mundial do Pan, que se celebra o 16 de outubro dende o ano 2006, os panadeiros e panadeiras de Carballo, co apoio do Concello, presentaron unha nova proposta promocional co fin de seguir publicitando e divulgando as cualidades e bondades do pan carballés.

Unha iniciativa na que estarán implicadas unha vintena de panadarías tradicionais do concello, dende Outón de Rus ata Razo, pasando por Sofán, Ardaña, Bértoa, Carballo e, por suposto, A Brea, o barrio panadeiro por excelencia da capital bergantiñana.

Dez dos panadeiros e panadeiras participantes, en representación de todo o sector, deron a coñecer a proposta acompañados do alcalde, Evencio Ferrero, e o concelleiro de Feiras e Mercados, Juan Seoane.

O escenario elixido para dar a coñecer a campaña foi o mercado municipal de abastos. Juan Seoane destacou que a iniciativa inclúe un concurso en redes sociais e a distribución entre a clientela das panadarías de material promocional (bolsas de pan e adhesivos) coa imaxe de Máis de Carballo que o pan, que ten como protagonista a un simpático molete, que agardan que protagonice moitas máis actividades no futuro.

Na propia presentación, de feito, xa se presentaron por parte dalgúns dos asistentes algunhas ideas para seguir promocionando o pan de Carballo, “pero o primeiro paso está dado coa amplísima participación”, subliñan dende o Concello carballés.

Aseguran que o as empresas vinculadas ao sector están a vivir un momento de expansión, polo que “parece axeitado poñer en marcha unha serie de accións que contribúan a fortalecer a marca Panadarías de Carballo, incrementar a proxección do noso pan fóra do municipio e da comarca coma un recurso gastronómico con grandes posibilidades turísticas e revalorizalo a nivel local con iniciativas que impliquen a outros sectores económicos, coma a hostalería. En definitiva, aportarlle un valor engadido”, conclúen.

Tan recoñecido e aprezado é o pan de Carballo, que mesmo conta cunha escultura, obra do artista ourensán Acisclo Manzano, que está ubicada no parque do Rego da Balsa e que foi inaugurada en agosto de 2021.