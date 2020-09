Paran la actividad en la ría de Noia debido a la toxina

La cofradía San Bartolomé se vio obligada a suspender la actividad extractiva en la ría de Noia después de que en los análisis efectuados el domingo por la entidad se detectaran niveles de toxicidad elevados. Debido a que Intecmar no trabaja el fin de semana, fue la prueba que habitualmente el pósito encarga a un laboratorio privado la que indicó el positivo en toxina lipofílica, que arrojó un total de 195 puntos en la zona dos.

Las muestras efectuadas el pasado viernes ya presagiaban este desenlace, optando por el cierre cautelar de las bateas. Así, la marea roja complica todavía más un comienzo de campaña que muchos mariscadores consideran “espantoso”.

“Tivemos peche por toxina en febreiro; despois o desastre que supuxo o estado de alarma co peche dos restaurantes e a restauración desde o 14 de marzo; e agora, que acabamos de empezar, xa estamos coa incertidume de canto vai durar isto. Pode ser unha semana ou dúas, pero o problema é saber canto vai durar, pois a toxina sábese cando comeza, pero non cando termina”, lamentaba el secretario de la cofradía de Noia, Adelino Freire.

Conviene recordar que un total de 1.500 profesionales de la comarca volvieron a los arenales el pasado día 14 de septiembre, iniciando un ejercicio marcado por las medidas de protección frente al Covid-19 y la reserva de espacios, como A Misela, en el que abunda cría del preciado bivalvo. En general, los extractores de a flote y de a pie se quejan de la escasez de marisco y las cifras que este alcanzó en las subastas.

“Comparamos os prezos co ano pasado, de récord. Hai que entender na situación na que estamos; ano covid. Vendemos un produto de luxo, non é de primeira necesidade. Se a hostalería está pechada e moitos non abriron ata finalizar o estado de alarma... isto incide no consumo e a xente paga en función da demanda que teñen, pois para valer máis ten que haber consumo”, comentó Freire, quien subrayó que, apesar de todo, “os prezos están aínda por encima do primeiro mes dos anos 2015 e 2016”.

Por su parte, el patrón mayor de Noia, Santiago Cruz, dijo que “hai menos produto de primeira, o que dá menos rendemento ás conserveiras”. “Esta campaña non é fabulosa, pero se nos deixaran traballar o Covid-19 e a toxina sería boa”, añadió. Ahora, tan sólo queda esperar a que la marea roja se estabilice.