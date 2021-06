Pardo Bazán volta ó pazo de Liñares cunha visita teatralizada

Unha peza teatral, programada pola Deputación con motivo dos actos cos que está a conmemorar o centenario do pasamento de Emilia Pardo Bazán, trouxo de volta á escritora coruñesa ao seu Pazo do Recordo, o pazo lalinense de Liñares. A visita teatralizada celebrouse con aforo reducido, por mor da pandemia, e coa presencia da presidenta da Deputación, Carmela Silva, acompañada do alcalde, Xosé Crespo. Silva presentou esta peza, a medio camiño entre o teatro e a promoción turística, definindo a Pardo Bazán como “unha muller feminista, rebelde e poderosa, co talento necesario para tocar tódalas actividades do ser humano nun tempo no que todo era moi difícil”.

A visita teatralizada, interpretada pola compañía Fantoches Baj, foi concibida como un recurso distinto para dar a coñecer a importancia dun dos pazos máis fermosos de Galicia tanto pola súa historia, como pola súa arquitectura, incluíndo a heráldica e os xardíns. A obra mestura explicación destes aspectos coa vida cotián da familia Taboada e dos visitantes que por alí pasaban.

A peza arranca na morte do propietario, Carlos Taboada e coa visita de Emilia para expresar o seu pésame, moi especialmente ao fillo, Amalio. As personaxes de Emilia e Amalio amosan ao público o Pazo ao tempo que rememoran lembranzas, anécdotas e recreacións dalgúns dos seus contos. A peza teatral achega tamén unha pequena escena con títeres baseada nun texto de Pardo Bazán. A “trama” comeza no exterior, e céntrase en boa parte no “salón grande” do segundo andar, ademais do paso polo xardín.

As estancias de Emilia Pardo Bazán en Liñares son ben coñecidas e a que se recrea na peza teatral dátase en 1908. A autora, que gardaba un estreito vínculo coa familia Taboada, escribiu: “En Liñares, o culto ao pasado é tan reverente, que eu, na miña xeografía novelesca, chamei a esta casa, á vez tan hospitalaria, tan patriarcal e tan distinguida, Pazo do Recordo”.

O Pazo de Liñares data do século XVII e débese a Álvaro Núñez de Taboada. Estivo habitado ata o século XX e cobrou fama como epicentro de actividade cultural gracias a Emilia Pardo Bazán. No 2002 o Concello de Lalín adquiriu o Pazo e posteriormente foi declarado pola Consellería de Cultura Ben de Interese Cultural. Na actualidade acolle o Centro de Xestión e Coñecemento Arqueolóxico da Cultura dos Castros da Deputación e funciona como espazo sociocultural.

A representación comezou ao mediodía, tras a benvida de Silva, e tivo unha hora de duración. Estivo a cargo da compañía Fantoches Baj, responsable tamén do guión, coa actriz Larraitz Urruzola no papel dePardo Bazán e de Inacio Variño interpretando a Amalio Taboada, fillo da familia propietaria do Pazo e íntimo amigo da escritora.