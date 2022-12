Pasmo en Teo: de 32 obras pedidas por Baiuca en dos años, solo atendieron 8

La asociación vecinal Baiuca de Teo lamenta que, tras pasar dos años reivindicando en sus publicaciones hasta 32 peticiones de mejoras para que las autoridades locales las atiendan –o bien tramiten con otras administraciones– apenas “solucionaron oito: arranxo das fochancas en San Domingo, cambio do contedor en Leiranchas, conexión dunha farola no centro de Solláns, colocación dun punto de luz xunto á capela e asfaltado de seis pistas en San Domingo... aínda que un par delas quedasen á metade”.

Así las cosas, los lugareños que les pagan las lentejas a los cuatro munícipes que gobiernan una Corporación de diecisiete exponen que muchas de sus reivindicaciones “non son moi custosas, e non sabemos o porqué deste abandono”, aludiendo a que en varias de las seis aldeas que componen el ámbito de su asociación de vecinos “non se fixo ninguha intervención municipal en moitos anos; non obstante, as aldeas de Solláns, Mazas e San Domingo teñen o récord municipal da maior cantidade de lombos no traxecto máis curto”, declaran absolutamente perplejos.

Así, reiteran la necesidad de acometer con agilidad el entubado de la cuneta y arreglos en la pista de Solláns; señalizar el cruce en el centro de Guldrís; asfaltado de la pista que lleva a una vivienda en Monte, así como 50 metros viarios en Lamas; la que pasa por el medio de Mazas, igual que la que da servicio a varias viviendas en Monte; limpiar el tejado de la casa común “pois máis ben parece un xardín”; poner un lomo de burro en el cambio de rasante de Monte; retirar los carteles de desratización que llevan años emplazados; abrir y desviar una cuneta en Monte o entubar y cubrir la peligrosa gavia entre Solláns y Vilar de Calo, sin olvidar la necesidad de unir con una vía peatonal Liñariño y el cruce de A Xesta hacia Folgueiros.

Asimismo, citan otras necesidades perentorias, como acondicionar la pista de Guldrís que comunica con As Galanas “e que nunca se asfaltou desde que a fixeron”; podar las ramas de los carballos de propiedad municipal en San Domingo; asfaltar la pista de tierra entre San Domingo y Mazas, al igual que en San Domingo o Guldrís; mejorar la carballeira de Lamas; limpieza de cunetas para evitar inundaciones a los particulares; señalizar el cruce de Solláns; ejecutar las sendas prometidas –hasta en dos ocasiones– entre San Domingo y Solláns a través de Mazas y cambiar la luminaria que presta servicio a la polémica pirotecnia, ya en desuso.

Acaban lamentando que en la Diputación coruñesa no les reciban, tras solicitarlo, y que tampoco se les conteste por el acondicionamiento pedido –tanto al regidor de Ames como al de Teo– del vial que pasa por el lavadero del cuartel de O Milladoiro.