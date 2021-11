Paso de xigante para o plan de humanización de Porto do Son

A Deputación da Coruña achega a través do Plan Único máis de medio millón de euros para levar a cabo obras de humanización en diversos puntos do concello de Porto do Son. O plan provincial inclúe actuacións na parroquia de Nebra, na rúa Santa Irene e na vía que une os núcleos de Arnela e Abuín. Os proxectos atópanse en fase de licitación ata o vindeiro día un de decembro.

En Nebra, as obras devolverán o protagonismo ao peón na aldea de Santa María da Igrexa; contarán cun orzamento total de 201.036 euros, dos que a Deputación da Coruña achegará 193.600 euros. A través da iniciativa, renovarase a pavimentación da contorna con adoquinado de granito silvestre e incrementarase a accesibilidade dos seus espazos públicos, adaptándoos así ás necesidades actuais da poboación.

Así mesmo, levarase a cabo a canalización das redes eléctrica e de telecomunicacións. Tamén se colocarán barandas e pasamáns de aceiro inoxidable en puntos con dificultade por mor das pendentes.

En canto á intervención na rúa Santa Irene, no núcleo sonense, consistirá na creación de novos espazos para os peóns. Nesta vía de sentido único conviven o tráfico rodado e o tránsito peonil, así como unha zona de aparcamento sen delimitar.

Por iso, co obxectivo de mellorar as condicións de seguridade e a accesibilidade, construirase unha nova beirarrúa de formigón e granito no primeiro tramo da rúa, creando un percorrido continuo entre a rúa Avellaneda e o acceso ao pavillón.

Os mencionados labores tamén inclúen a instalación de novo mobiliario, como bancos e farolas, a plantación de árbores e a colocación dunha marquesiña de aceiro laminado con acabado exterior de madeira de pino para protexer ás persoas usuarias do polideportivo. Á súa vez, incorporaranse bolardos, papeleiras e un aparcabicicletas.

Nesta zona, o proxecto contribuirá á substitución dos condutos, arquetas e pozos das instalacións subterráneas existentes por unhas novas, mellorando o saneamento e abastecemento de auga potable. Tamén se engadirán instalacións novas como as de telecomunicacións e soterraranse as de electricidade, alumeado público e telefonía.

O Plan Único da Deputación sufragará 174.994 euros dos 179.286 euros do total deste proxecto, que conta cun prazo estimado de execución de dezaseis semanas.

Polo que respecta á terceira actuación, na actualidade o tramo de estrada AC-550 entre A Arnela e Abuín conta cunhas marxes estreitas que non permiten a circulación de peóns en condicións de seguridade entre os núcleos rurais.

As tarefas, que contan cun orzamento de 130.388 euros (dos que o ente provincial achega 114.000 euros), levaranse a cabo entre os puntos quilométricos 89+910 e 90+245 e dividiranse en tres tramos. No primeiro, executarase o camiño continuando a beirarrúa existente con formigón armado, sobre o que se proxectará un muro de contención no que se colocará unha baranda de aceiro. Nos seguintes tramos a beirarrúa discorrerá pola marxe esquerda, e debaixo dela executarase unha rede de pluviais e substituiranse dúas tapas de pozos de saneamento. O prazo de execución dos traballos será de doce semanas.