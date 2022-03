Patrimonio arquitectónico de almanaque, guía e exposición

Ademais do almanaque de mesa co que o Concello carballés comezou o 2022, o skyline que se publicou o 14 de febreiro ou o libro presentado días atrás, o traballo de recompilación e divulgación do patrimonio arquitectónico urbano realizado por Xaime Díaz Alonso tamén poderá verse agora na exposición Carballo. Guía ilustrada de arquitectura, que será inaugurada este mércores, día 30, ás 20.00 horas nas salas do Museo de Bergantiños.

Durante un mes (ata o 30 de abril), o fermoso patio interior do único edificio público do século XIX que se conserva en Carballo albergará 20 paneis que permiten realizar un percorrido pola arquitectura dos barrios urbanos e mesmo recrearse coas imaxes e os planos de edificios e espazos públicos xa desaparecidos, como a Casa da Condesa, a capela da Estrela, os Baños Vellos ou o Paseo dos Tileiros. A mostra incluirá tamén unha serie de material complementario arredor do traballo realizado por Xaime Díaz Alonso coa colaboración de Diego Díaz Mosqueira e Clara Díaz Pan.

A Guía ilustrada de arquitectura é o resultado de moitos anos de traballo e da sensibilidade especial do seu autor polo patrimonio, a cultura e a historia carballeses. Unha sensibilidade que comparte a cidadanía, e proba diso é a excelente acollida que está tendo o libro, do que se levan repartido xa centos de exemplares. As persoas interesadas en facerse cunha guía de balde poden solicitala, ata fin de existencias, na Biblioteca Rego da Balsa ou tamén no propio Museo de Bergantiños.

A través da súas 99 páxinas pódese percorrer a historia recente de Carballo. Editada grazas á colaboración da Deputación da Coruña, a través da ilustración, a fotografía e o comentario escrito, o libro recolle unha selección de edificios e espazos públicos urbanos de distintas épocas, converténdose nun auténtico catálogo do patrimonio arquitectónico da capital de Bergantiños.

Entre eles figuran a propia casa do concello, que data dos anos 1974-1975; o mercado de abastos, construído en 1968 e que foi obxecto de rehabilitacións en 1993 e 2010; a ludoteca, un inmoble de 1929 que fora cedido polo doutor Desiderio Varela Puga, filántropo e médico do balneario, para albergar unha escola pública para nenos e nenas; o Museo de Bergantiños e Biblioteca, do ano 1885, que foi remodelado por última vez en 2019; a Mediateca Rego da Balsa, construída entre 2011 e 2013; a igrexa de San Xoán Bautista (1974-1975); o Fórum Carballo, un moderno conxunto de edificios de servizos construído entre 2006 e 2010; a antiga estación de trolebuses, de 1950; a capela da Milagrosa, de 1917; o Pazo da Cultura (2000-2002); o Casino de Carballo, de 1925; ou os depósitos de auga da Avenida Bergantiños, levantados no ano 1969, que son, segundo o autor da guía, “exemplo da arquitectura industrial doutras épocas".

Xaime Díaz Alonso, que é traballador da Oficina Técnica Municipal, adicou moitos anos de traballo a elaborar esta guía que amosa “exemplos do patrimonio carballés que nos provocan unha triste melancolía pola memoria dos bens perdidos e que se deixaron ir” pero tamén ideas e propostas para poñer en valor distintos elementos do patrimonio existente, segundo explicou no acto de presentación da mesma.

O libro inclúe 25 alzados e 140 fotografías dun total de 65 obras realizadas por 68 autores, ademais de 24 planos e 10 imaxes de arquivo do patrimonio desaparecido. Para ordenar e dar forma a todo o material contou coa colaboración de Diego Díaz, autor tamén das fotografías, e de Clara Díaz, responsable do deseño e a maquetación final.