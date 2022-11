Pecharase toda a semana un carril da Ponte Ceilán por obras de conservación

A execución das obras de mantemento e conservación da Ponte Ceilán, na estrada AC-550 ao seu paso polos concellos de Noia e de Outes, fará necesario manter o corte dun carril entre o luns e o venres desta vindeira semana.

Este luns, día 28 de novembro, a Xunta de Galicia proseguirá cos traballos iniciados esta mesma semana na beirarrúa existente no sentido Outes-Noia, para a formación dunha gabia. A continuación acometerase a cimentación da nova varanda que se ten previsto instalar na ponte.

Nesta caso, procederase ao corte do carril do sentido Outes-Noia, no tramo comprendido entre os puntos quilométricos 68+600 e 69+400.

Para facilitar a mobilidade dos usuarios neste punto da mencionada estrada estará habilitado un carril de circulación, con regulación semafórica, polo que pasarán alternativamente os vehículos en ambos os sentidos.

HORARIOS. En concreto, dende o vindeiro día vinte e oito de novembro ata o día un de decembro, o corte do tráfico será entre as oito e media da mañá e as oito da tarde; e o día dous de decembro, entre as oito e media da mañá e a unha da tarde.

Os traballos, que continúan na propia beirarrúa da Ponte Ceilán, fan preciso ocupar o carril coa maquinaria da obra. Unha vez rematada a apertura da gabia, na vindeira semana comezarase a colocar a ferralla do armado da cimentación da nova varanda, os ancoraxes do taboleiro e a imposta, e comezarase tamén a botar o formigón.

A Administración autonómica avanza nestas obras de mellora, iniciadas o pasado mes de setembro, ás que destina un investimento de máis de 500.000 euros.

MAIOR SEGURIDADE. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade actúa nesta ponte, situada no punto quilométrico 69 da vía autonómica que une os municipios de Noia e de Outes, co fin de aumentar a seguridade dos peóns mediante a substitución da varanda por unha nova, que virá xa fabricada e pintada do taller en tramos de seis metros de longo coa finalidade de proceder a súa instalación de xeito rápido.

LIMPEZA NOS BORDOS. Antes do desmonte da varanda actual realizarase unha limpeza dos restos vexetais nos bordos exteriores das beirarrúas do taboleiro e na cara horizontal da imposta.

Cómpre sinalar que esta acción resulta necesaria para a correcta execución dos traballos posteriores. Ademais, procederase á optimización da eficiencia enerxética da ponte mediante a substitución da iluminación existente actualmente por outra con tecnoloxía LED.

As actuacións de conservación que se están levando a cabo dende o mes de setembro na Ponte Ceilán contan cun prazo de execución de seis meses (polo que deberán estar rematadas a mediados do vindeiro mes de marzo), e teñen como obxectivo reforzar a seguridade dos peóns.

“A Xunta continúa mellorando a rede viaria autonómica co fin de proporcionar unhas estradas seguras e eficientes aos cidadáns”, sinalan dende a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade que dirixe Ethel Vázquez.

