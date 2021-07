... “Penso que ampliaría e anchearía as beirarrúas”

Residente no Milladoiro, solteira, que tres cousas faría en favor dos veciños e veciñas?

O primeiro que faría sería facer ou construír máis zonas verdes, xa que no Milladoiro hai moi poucas. Temos demasiado asfalto e demasiado ladrillo, polo que é moi necesario aliviar tanta construción con áreas abertas. Tamén faría un paseo para poder andar sen a necesidade de ter que ir entre os coches e, nalgunhas zonas, aumentaría a capacidade das beirarrúas e ampliaría a súa anchura. E é que moitas veces aglomérase a xente e resulta un pouco complicado transitar por elas en contadas ocasións.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

O que máis me gusta de residir aquí neste concello é a tranquilidade que temos en toda a vila e, sobre todo, a cercanía con Santiago, que me parece a maior vantaxe que ten residir no Milladoiro, xa que se queres algo só tes que conducir uns poucos minutos ata o centro da cidade, ademais os buses funcionan relativamente ben, non como no caso de Bertamiráns.

E o que peor leva?

O que menos me gusta é a falta de espazos verdes e a gran carencia que temos á hora de ter terrazas en parques ou xardíns, dado que se queres tomar algo aquí na nosa vila tes que facelo rodeado de asfalto, cemento e un montón de tráfico.