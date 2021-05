Percorrer Galicia gratis xa é posible para os menores de 21

Desde onte as mozas e mozos menores de 21 anos poderán viaxar gratuitamente no transporte público pola comunidade autónoma. O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez Feijóo, destacou que a extensión da tarxeta Xente Nova a toda Galicia permitiralles sesenta viaxes de balde ao mes, en calquera das máis de 3.100 liñas de autobús renovadas que xestiona a Xunta, completando deste xeito a aposta rotunda polo transporte público.

Durante o acto de presentación do dispositivo, que se desenvolveu no concello de Noia, Feijóo expuxo a modo de exemplo que, con esta iniciativa, a familia dun rapaz da vila noiesa que acuda todos os días a estudar a Santiago de Compostela aforrará, aproximadamente, 1.200 euros nos nove meses de período académico.

“O transporte público é a nosa forma de garantir o dereito de todos os cidadáns á mobilidade e o seu acceso aos servizos esenciais; ao tempo que se dilúen as fronteiras entre a Galicia urbana e a rural e avanzamos cara a unha nova mobilidade máis limpa e responsable”, precisou, recordando que para blindar este servizo a Xunta destina oitenta millóns de euros cada ano. Coa entrada en vigor da normativa, todos os galegos con menos de 21 anos poderán viaxar gratis a través dos 313 concellos, ademais de en barco pola ría de Vigo e en ferrocarril de vía estreita na área de Ferrol. A tarxeta pódese adquirir en calquera das máis de duascentas oficinas de Abanca das catro provincias, así como de forma telemática mediante a banca móbil ou electrónica da citada entidade. Para empezar a usala é necesario cargala cun saldo inicial co que se abonarán as primeiras viaxes e que, posteriormente, serán reintegrados no dispositivo.

Na actualidade, segundo os datos proporcionados pola Xunta, máis de 80.000 mozos menores de 21 anos xa viaxaban gratis nos autobuses interurbanos con esta tarxeta. Ademais, apuntan, 2020 foi o ano de maior incremento no número de tarxetas expedidas emitíndose máis de 21.000 novos dispositivos.

Deste xeito, a área da Coruña alberga o maior número de bonos expedidos, contabilizándose case 23.480; seguida da de Vigo, con case 17.610 tarxetas distribuídas; e Santiago, con preto de 12.350.

A tarxeta Xente Nova naceu como unha iniciativa social co fin de fomentar o transporte público, posta en marcha hai cinco anos nas áreas de transporte metropolitano con gratuidade para os mozos menores de 19 anos.

Lanzouse dende a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que dirixe Ethel Vázquez, no marco do Plan de Transporte Público de Galicia, para contribuír á economía das familias e para facilitar o acceso dos xoves a servizos básicos como a educación, á vez que se fomenta o uso do transporte público e unha mobilidade sostible. Destacar que o citado departamento está a traballar nestes momentos para que os usuarios poidan levar esta tarxeta directamente no teléfono móbil.

Na presentación do dispositivo, ademais de Alberto Núñez Feijóo e Ethel Vázquez, participaron os alcaldes de Noia, Porto do Son e Lousame, Santiago Freire, Luis Oujo e Teresa Villaverde, e concelleiros dos citados municipios, entre outros.