Piden incluír brañas e turbeiras de Área nas zonas húmidas

Ecoloxistas en Acción segue a traballar pola protección dos hábitats prioritarios e presentou un informe técnico ante a Xunta de Galicia para propoñer a inclusión no catálogo de zonas húmidas dunha cantidade considerable destes hábitats da provincia da Coruña.

Unha solicitude á administración galega consecuente coa campaña de sensibilización Humidais para a vida que presentou a organización ecoloxista este verán cartografando as zonas húmidas da provincia da Coruña. Unha campaña coa que pretenden concienciar á poboación galega da importancia das brañas e turbeiras, así como das agresións ambientais que sofren constantemente estes hábitats prioritarios a pesar de que son zonas de alto valor ecosistémico.

No informe técnico presentado ante a Xunta de Galicia figuran máis de mil fincas con zonas húmidas en distintos estados de conservación. Ecosistemas tan importantes como a braña da Serra (o brezal Atlántico mais grande de Galicia), as brañas do Torreiro ou do Espindro (Monte Xalo e a Serra de Monte Maior) ou as turbeiras de Outes e Negreira (lugar de nacemento de distintos regos que percorren un dos bosques Atlánticos con maior biodiversidade de Galicia como é Santa Leocadia).

En pleno cambio climático e cunha das maiores secas dos últimos anos, a organización ecoloxista subliña a importancia destes hábitats prioritarios e convida a que se inclúan no catálogo autonómico, e que deste xeito conten cunha figura legal de protección. Para isto presentaron un informe cun exhaustivo traballo de campo aparellado de fotografías aéreas e das localizacións cartográficas.

“O Inventario de Humidais da Galiza, creado pola Xunta en 2008, só incluíu neste tempo unha única zona húmida con réxime de protección: o parque nacional das Illas Atlánticas. Desde 2003, o Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural (Ibader) tiña elaborado un inventario propio con máis de 1.100 humidais galegos aos que habría que sumar boa parte dos incluidos no informe recentemente presentado por Ecoloxistas en Acción para a provincia da Coruña”, informan dende a entidade.

Trátase, en concreto, das Brañas do Deo (Aranga, Curtis e Oza Cesuras), as Brañas e turbeiras de Valadares e Banzas (Outes), as Brañas da Serra (Santa Comba e Coristanco), as Brañas do Monte Inxerio (Ordes), as Brañas da Calzada (Zas), as Brañas do Espindro (Laracha/Cerceda), así como as Brañas do Torreiro (Monte Xalo).