Piñeiro comprométese a mediar para renovar os vestiarios do peirao

A Pobra. O alcalde de A Pobra do Caramiñal, Xosé Lois Piñeiro, mantivo unha reunión con representantes de Consignaciones Barbanza, Puebla e Luis Martínez para poder coñecer de primeira man a situación dos vestiarios do peirao comercial, os cales son empregados polas persoas traballadoras das mencionadas empresas.

Ó respecto o rexedor dixo que o proxecto para a construción dunhas novas instalacións que reúnan as condicións necesarias para cumprir as súas funcións atópase na actualidade paralizado, ademais de que, tal e como se expuxo, o seu elevado custo e a repercusión que tería nas taxas portuarias, -multiplicaríanse por dez-, non permitiron chegar a un acordo entre as empresas usuarias do peirao e a entidade responsable do funcionamento do porto.

Por iso, Piñeiro amosou o apoio do goberno municipal ás demandas das empresas consignatarias e ofreceuse a mediar no asunto, na procura dunha solución nun curto prazo pois, segundo afirmou, “a situación é insostible debido ao avanzado grao de deterioración non cumpren coas condicións mínimas de hixiene e seguridade.”

Neste sentido, o mandatario local solicitará unha xuntanza coa presidenta de Portos e, de ser necesario, procurará dar traslado da situación ao Parlamento galego. m. t.