Plan de embelecemento e sinalización dos recursos turísticos para Carnota

Carnota. Coñecedores de que a sinalización turística é actualmente un dos aspectos máis importantes dentro da dinamización turística do Concello de Carnota, o goberno municipal impulsou un proxecto para tratar de subministrar diversos elementos para o embelecemento e sinalización dos recursos turísticos da localidade.

O obxectivo do mesmo “é facilitar a información, coñecemento e, polo tanto, potenciar o disfrute da oferta turística en cantidade, calidade, contido e forma”, comentan dende a administración local.

O plan que se pretende levar a cabo dotará Carnota de catro tipos de sinais que se distribuirán por todo o Concello (entre eles Lariño, Lira, San Mamede e O Pindo). Segundo indicou a tenente de alcalde, Merche Noceda, inclúen unhas mesas interpretativas e unhas letras co nome da vila.

Por iso, o executivo local firmou un convenio de colaboración coa Axencia de Turismo de Galicia para a realización de determinadas actuacións de mellora das infraestruturas turística. Contan cun presuposto de 47.528 euros, dos cales a Xunta aportará 30.000 € e, o Concello, a cantidade restante.

As empresas, contan cun mes de prazo execución, poden presentar as ofertas. m. c.