Planifican a ampliación da ponte do Allo para habilitar dous carrís de circulación

Zas. A Deputación da Coruña financia, a través do Plan Único, o proxecto de ampliación da ponte do Allo, no concello de Zas, que conta cun orzamento de 128.468 euros.

O obxectivo desta actuación é dotar dunha mellor comunicación ao polígono do Allo xa que, debido ao pouco ancho da ponte que serve de comunicación para esta zona industrial, non poden circular por ela vehículos articulados, camións, furgóns e incluso algúns turismos de gran tamaño. Así, as obras previstas contemplan a demolición da ponte existente para a execución dunha nova.

Para iso, acondicionarase previamente o cauce cunha mellora do terreo para o asentado dos estribos, que xunto ás vigas prefabricadas, sosterán un taboleiro de 8,7 metros de ancho para crear dous carrís de circulación de vehículos e unha franxa peonil de 1,5 metros, separadas por unhas aletas.

Ademais, ensancharase a calzada que conecta a ponte para adaptar o trazado ao novo ancho, repoñerase o firme nas súas proximidades e continuarase coa rede de pluviais existente. Por último, instalaranse pretís, biondas e topes para garantir a seguridade de vehículos e persoas.

Por outra banda, o pleno da Deputación da Coruña aprobará na sesión plenaria deste venres o convenio para acometer as obras de financiamento da nova depuradora de augas de San Paio, no concello de Coristanco. Unha actuación que está orzamentada nun total de 267.772 euros, segundo informan dende o ente provincial. M. L.