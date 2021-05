... “Plantaría más árboles y haría zonas verdes”

Residente en O Milladoiro, casado, con un hijo y un nieto, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos y vecinas?

Lo primero sería arreglar las baldosas que se encuentran sueltas por las aceras de todo O Milladoiro. En segundo lugar, terminaría los pasos de peatones accesibles y en tercero, plantaría más árboles y haría más zonas verdes. En este sentido, en Bertamiráns tienen un nivel de vida distinto al de aquí. Existen muchas más zonas para pasear y en las que estar en momentos de ocio, e incluso los edificios no tienen tanta altura, por lo que hay más luz. Si allí tienen tres pisos, aquí llegan a cinco.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Que no estamos tan amontonados como en Santiago de Compostela. Además, aquí disponemos de servicios de todo tipo.

¿Y lo que peor lleva?

Lo peor es que apenas nos conocemos entre nosotros porque vive mucha gente que viene y va. O Milladoiro sigue siendo un lugar donde hay mucha movilidad, una zona dormitorio. Todavía le falta mucho para poder formarse como pueblo. De hecho, no hace tanto no existía centro de enseñanza, por lo que los niños estudiaban en Santiago. Es por ello que no hay ese concepto de pueblo como tal, porque para formarlo hacen falta años y años.