Plantean municipalizar la basura de Teo ‘in extremis’ y sin memoria

El grupo que gobierna Teo con 4 de 17 munícipes se lanza a la que será, si prospera, la sexta municipalización: la del servicio de recogida de basura. Y desde la oposición, PP y PSOE reprocharon que la noticia llegue a pocos meses de vencer el contrato y sin memoria justificativa alguna.

Por su parte, en el ejecutivo local adelantaron que se va a efectuar un estudio de costes, que se divulgará el 8 de junio “para decidir en dúas semanas”, les contestaba la portavoz del PSOE. Asimismo, el alcalde lanzaba argumentos para impulsar la municipalización, admitiendo que, a pesar de que es su formación quien lleva las riendas, se trata “dun servizo moi deficitario” hasta rozar los 580.000 euros, y también que las tasas “son moi inxustas”. Pero es que, además, tuvo que reconocer que dicha municipalización no alcanzaría al punto limpio, ni tampoco a la recogida de cartón o a la de vidrio, y que probablemente tendrán que comprar “dous ou tres camións” para la recogida.

Así las cosas, los populares rechazaron la decisión del mandatario local de convocar para el próximo 22 de junio “unha xunta de voceiros na que se elixa se o Concello opta por municipalizar ou licitar a unha empresa o servizo de recollida de lixo, cando o contrato coa actual concesionaria, que xa fora prorrogado por un ano, espira no mes de agosto”, lamentaban al término de la sesión plenaria.

PRISAS. Su portavoz, José Manuel Guerra, cree que estas prisas son fruto “de novo” de la improvisación, recordando que, como sucedió con los cinco servicios anteriormente municipalizados (agua, escuelas infantiles, zonas verdes, mantenimiento eléctrico y limpieza de edificios municipales), “o goberno local non encargou, nin preparou, ningún informe previo sobre os custos, vantaxes e desvantaxes para os veciños de Teo que suporía unha alternativa, ou a outra”.

El líder del PP explica asimismo que, debido a la precipitación, y porque quedan menos de cuatro semanas para que termine el actual contrato, “xa non será posible realizar os trámites administrativos necesarios polo que, se optan pola xestión directa por parte do Concello, o contrato non podería entrar en vigor ata outubro; e se finalmente escollen a licitación para que o servizo o preste unha empresa, ata xaneiro de 2023”.

Y además, los populares mostraban su sorpresa por la “contrariedade e indignación” de los socialistas, recientes socios de gobierno en Teo, “xa que o PSOE, non só apoiou os cinco procesos anteriores de municipalización, realizados do mesmo xeito e sen informes previos de avaliación, senón que amosara grande satisfacción ante a decisión adoptada daquela”. Por contra, el PP “sempre mantivo unha postura contraria a realizar procesos precipitados, coma este ao que estamos asistindo agora, e sen contar cos informes previos necesarios para valorar se vai ser bo ou malo para a veciñanza”. “No último, no das escolas infantís, que supuxo a asunción polo Concello nada máis e nada menos que de 34 traballadores, adoptouse a decisión en xullo para comezar o curso co servizo municipalizado, en setembro”.