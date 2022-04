Ponte Nafonso xa loce novo peitoril de pedra de cantería

A Xunta de Galicia avanza nos traballos de rehabilitación e posta en valor de Ponte Nafonso, na estrada AC-196, entre os municipios de Noia e de Outes, coa colocación estes días do novo peitoril en pedra de cantería.

Tras uns meses de parón, os traballos reiniciáronse esta semana co remate do pavimento, tras recibir o visto bo da Comisión de Patrimonio da Coruña ao novo proxecto para Ponte Nafonso que recolle outra configuración do peitoril, e unha vez superado o paro do transporte.

Cómpre lembrar que o encaixe das canalizacións fixo necesario elevar o pavimento, o que impedía a integración estética da varanda metálica inicialmente proxectada. Esta circunstancia, sumada á decisión de limitar a velocidade futura sobre a histórica pasarela, levou ao cambio na solución para o peitoril, optando por colocar agora un de pedra de cantería. A intervención inclúe a modificación da rasante da ponte colocando unha nova imposta de 12 centímetros de altura e 30 centímetros de ancho sobre a xa existente.

O peitoril de pedra será similar aos existentes nos tallamares, como xa tiña antes das obras de ensanche dos anos 20 do século pasado.

Esta proposta do peitoril de pedra ten base histórica, acorde ao proxecto de Ponte Nafonso documentado no século XVII. As obras tamén inclúen a adecuación da iluminación en base a un modelo de baliza encaixada no peitoril, sistema tamén usado en Ponte Sampaio, na provincia de Pontevedra.

As obras de rehabilitación e posta en valor do patrimonio histórico e cultural que significa o viaduto de Ponte Nafonso supoñen un investimento autonómico de máis de 700.000 euros.

Segundo indicaron dende o Goberno autonómico, o proxecto enmárcase no programa pioneiro de control das pontes e obras de paso que está a desenvolver a Xunta, para preservar a seguridade e alongar a vida útil destas infraestruturas, con actuacións de conservación preventiva.

Recordar que Ponte Nafonso une os concellos de Outes e Noia, logo de salvar o obstáculo do río Tambre que lles serve de límite. O viaduto de pedra foi construído no século XIV en substitución doutro máis antigo de madeira que mandara construír no século IX o rei Alfonso II o Casto, de quen tomou o nome.