Ponteceso perderá outros trescentos mil euros para obras do Plan Adicional

Os veciños e veciñas de Ponteceso veranse privados doutros 310.000 € a causa da fractura política municipal, que xa provocou a perda de 3,6 millóns de euros (do POS e da subvención do IDAE para renovar o alumeado) debido a que goberno (PSOE, 3 concelleiros) e oposición de PP (3), APIN (2) e non adscritos (5 escindidos do PSOE) son incapaces de chegar a acordos.

Noutro pleno cargado de tensión e voces altisonantes, os grupos da oposición fixeron valer a súa maioría para rexeitar os proxectos do Plan Adicional da Deputación da Coruña, valorados en 310.110,16 euros. Entre as actuacións previstas contemplábanse a mellora da estrada de Niñóns a Nemeño por Os Ánxeles; o reforzo da seguridade viaria entre Currás e Xuncal Pequeno; o acceso a Toural, en Corme Aldea; e o acondicionamento dos camiños de Pedra da Serpe a San Hadrián, o de acceso a Froxán e outros en A Campara, dos Torrados a Santa Cruz e da Campara ao Castro.

Dende a oposición, a xustificación unánime e reiterada foi a de “falta de diálogo” por parte do goberno que preside Lois García. Así, o portavoz do PP, Daniel García, sinala que “un goberno sen maioría está obrigado a chegar a acordos co resto da Corporación” e acusa ao alcalde de presentar unha serie de actuacións “insuficientes e mal plantexadas”. Asegura que o seu grupo non ten “ningún reparo en falar con el e debater sobre as obras a incluír, pero o que non imos consentir é que actúe como se contara cunha maioría absoluta que el mesmo perdeu ó botar ós concelleiros do grupo de goberno”.

Pola súa banda, dende APIN (grupo que se abstivo na votación), a través das súas redes sociais fixeron unhas reflexións tras o pleno afirmando que “atopámonos de novo coa prepotencia do alcalde”. Acusan a Lois García de non deixar debater os temas, “cortar as intervencións cando non lle interesan... e, sobre todo, minte descaradamente”. Conclúen, ao igual que o PP, que “non poden tres votos ter máis valor que dez”.

O rexedor, Lois García, lamenta a “persistencia no bloqueo” por parte da oposición, e di que “cada día buscan unha escusa nova”. “Parécelles que se se fan obras é malo para os seus intereses políticos”, engade. Asegura que lles ofreceu o seu compromiso de impulsar os proxectos para obras que plantexen dende a oposición, pero que non valoraron a súa proposta, “e chove sobre mollado, pois coa súa actitude Ponteceso xa perdeu 3,6 millóns de euros. Están traballando en contra do seu propio pobo”, engade.

Acusa ademais ao PP de estar “conspirando” e actuando como un “partido antisistema, e van facer todo o posible para arruinar este pobo”.

Entende García Carballido que o obxectivo “é que Ponteceso quede na Idade Media para ver se os veciños e veciñas lles piden perdón por non terlles votado a eles”.

Descarta convocar novas comisións e plenos e dá por perdidos tamén os fondos do Plan Adicional. A maiores, segundo sinalou, o Concello podería perder o dereito a acollerse a subvencións doutras administracións, xa que a oposición, que demanda que se contrate a auditoría acordada pola maioría, rexeitou tamén a Conta Xeral de 2020.

“Aquí non hai caixas B, e a Interventora leva moitos anos neste Concello e sabe cal é a súa situación”, conclúe o alcalde ó respecto.