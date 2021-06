... “Poría máis buses para unir os dous núcleos”

Residente en Quistiláns, Bugallido, solteiro, que tres cousas faría en favor da veciñanza?

Para comezar, poría máis autobuses que conecten os dous núcleos urbanos. Tamén intentaría que houbese máis presenza dos mesmos na zona do rural, onde ultimamente quitaron bastantes porque eran algúns competencia de Santiago e directamente se eliminaron. Xa non leva esa parte o Concello santiagués e teoricamente tería que asumila o de Ames. Segundo, máis zonas verdes. Estaría ben ter máis, sobre todo, ter unha forma de ir andando a Santiago ou Bertamiráns. Terceiro, daríalle un pulo ao comercio local porque faltan tendas de roupa no Milladoiro, sobre todo para home. Polo demais estamos ben servidos; volve haber ximnasios e hai moito supermercado. Con todo, bótase en falta un ximnasio público, pois as prazas asignadas no centro sociocultural do Milladoiro quédanse bastante escasas.

Que é o mellor de vivir no concello de Ames?

Son daquí da zona de toda a vida e gústame moito a tranquilidade. E tamén me gusta Santiago, polo mesmo.

E o que peor leva?

A comunicación. É unha pena ter que ir camiñando a Santiago ou Bertamiráns por unha estrada sen beirarrúas e tendo que cruzar rotondas.