Portosín ya está a un paso de la regeneración del paseo de Coira

El presidente del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo; el alcalde de Porto do Son, Luis Oujo Pouso; y la teniente de alcalde, María Maneiro Quintáns, analizaron este miércoles distintas vías de colaboración para avanzar en importantes proyectos para el ayuntamiento. Dos de esas grandes iniciativas son la construccións del nuevo colegio de Portosín y la remodelación de la fachada marítima de Coira, vinculadas entre sí gracias a la colaboración de Costas del Estado, la Xunta y el Concello.

La administración local deberá poner a disposición del Gobierno autonómico los terrenos que albergarán la nueva instalación, y para ello puso en marcha la tramitación de un plan especial de infraestructuras y dotaciones. En este sentido, el titular de la Xunta recordó que en julio de este año se finalizó la tramitación ambiental, y en estos momentos se está con los trámites previos para hacer realidad este equipamiento.

En cuanto al presupuesto que requerirá la creación del nuevo edificio educativo, se estima en unos tres millones de euros, y el Concello cuenta con el compromiso firme de la Xunta de iniciar la licitación del mencionado proyecto para esta obra de manera inminente.

El CEIP de Portosín será pionero en Galicia, dado que va a ser uno de los primeros que se adaptará a las líneas del Plan de Arquitectura Pedagóxica aprobado recientemente por la Consellería de Educación.

Uno de los objetivos de dicho plan es lograr la transformación digital avanzando hacia centros inteligentes, al mismo tiempo que se priorizan los espacios abiertos y flexibles que permiten adaptar el trabajo en grupo y por proyectos.

Asimismo, Feijóo confirmó que

el nuevo centro de salud en Porto

do Son será prioritario para la

Ejecutivo autonómico, con el fin

de mejorar la asistencia sanitaria dotándolo de un nuevo equipa-miento, más moderno, accesible, eficiente y con mejores prestaciones.

Por su parte, Luis Oujo dijo que está satisfecho porque ya cuenta con el visto bueno de la Administración autonómica para hacer realidad este proyecto “que mellorará de forma salientable a asistencia sanitaria no noso concello. Construiremos un edificio coas mellores prestacións, as últimas tecnoloxías e totalmente accesible, que son as principais deficiencias que ten o equipamento actual e que son imposibles de resolver dada a súa situación”.

El Ayuntamiento baraja dos alternativas para la ocupación del nuevo ambulatorio, que dará traslado a la Xunta para valorarlas tanto urbanísticamente como en cuanto al espacio disponible en las mismas.

Además, abordaron el tema del saneamiento del municipio. “Temos un elevado porcentaxe de saneamento executado a día de hoxe, e quedan dúas parroquias fundamentais, que son Queiruga e Sampedro. Por parte da Xunta de Galicia existe o compromiso de licitar nesta anualidade o saneamento de Queiruga e de traballar na posta en marcha do futuro proxecto que dotará deste servizo ao núcleo de Sampedro”, explicó el mandatario sonense.

Por último, Feijóo y Oujo aprovecharon el encuentro para evaluar también las actuaciones que se están llevando a cabo en la fachada marítima de Porto do Son.

areadecompostela@elcorreogallego.es