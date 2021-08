Pósitos de la comarca reciben para su actividad dos de cada tres ayudas

fáganlle caso, porque o rexedor de Ames, boirense de pro, sabe ben do que fala. A actividade marisqueira e pesqueira é unha das máis duras que existen, de aí que os seus traballadores teñan un réximen de xubilación distinto, e os seus turnos de traballo pouco que ver cos do resto dos traballadores. Ademais, en moitos casos xóganse a vida –a ver en que familia da costa non houbo un naufraxio ou accidente laboral– para lle levar á mesa os produtos máis saudabeis que existen, o peixe e o marisco, e iso non ten prezo. Denlle unhas voltas a todos estes datos cando se queixen do que custou a lubina ou as ameixas que poñen na mesa, porque dende logo hai poucos traballos que den tanto e reciban tan pouco. Merecen máis.