Primeiro avance para ampliar o polígono industrial de Carballo

A esperada e demandada ampliación do parque empresarial de Bértoa (Carballo) bota a andar. A Xunta de Galicia anunciou este martes que xa foi adxudicada a redacción do proxecto de interese autonómico para habilitar medio millón de metros cadrados máis de solo industrial. De elaborar o plan encargarase a empresa Proyfe S.L., e o orzamento adicado a tal fin ascende a un total de 62.436 euros.

A previsión que se manexa, segundo informan dende a Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, é que o documento sexa entregado no mes de outubro e que reciba a aprobación inicial a comezos do vindeiro ano 2023. A redacción do proxecto foi licitada a finais de 2021 e a metade do solo necesario xa é propiedade do Instituto Galego da Vivenda e Solo, segundo indicaron fontes autonómicas.

O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, lembra que é unha necesidade e que dende o seu goberno levan anos demandando esta ampliación e unha maior celeridade na súa tramitación, “pois este é un dos polígonos máis demandados polas empresas e agora xa non quedan parcelas para que poidan asentarse no noso municipio”. A principios de 2021 había vinte parcelas dispoñibles, cifra que se reducía a tan só 4 a comezos de 2022 e, actualmente, xa só quedan 2 en venda, “pois o resto xa ten nome e apelidos”, afirma o rexedor.

Ferrero agarda que, polo menos, se cumpran os prazos que anuncia agora a Xunta para poder dispoñer de solo canto antes, aínda que lembra que, unha vez aprobado o proxecto, haberá que iniciar o proceso de expropiación da metade dos terreos necesarios e, a continuación, contratar as obras de urbanización. No mellor dos casos, sinala, o horizonte para contar con novas parcelas sitúase en 2024 ou máis alá.

EIXO INDUSTRIAL. O polígono de Bértoa (Carballo), xunto cos parques empresariais da Laracha (que tamén se atopa en proceso de ampliación ao ter comprometida máis do setenta por cento da súa superficie) e Arteixo, constitúen un eixo industrial e residencial que aspira a converterse nunha gran área loxística a carón do porto exterior de Punta Langosteira.

Os tres concellos suman preto de 75.000 habitantes, e os seus alcaldes retomaron a pasada semana os traballos para definir unha estratexia conxunta, que pasa tamén por mellorar a mobilidade, para o cal consideran necesario crear unha conexión ferroviaria e actualizar as comunicacións por estrada.

Din que non queren deixar pasar a oportunidade de desenvolvemento que supón o porto exterior e, con tal fin, os tres concellos asinarán un convenio de colaboración para a redacción dun documento que presentarán ante as administracións competentes (Xunta de Galicia e Goberno de España) para poder optar a fondos europeos para financiar as actuacións e infraestruturas necesarias para desenvolver o eixo industrial e residencial dende unha perspectiva de sustentabilidade.

Un obxectivo que pasa por poder seguir ofertando ás empresas interesadas en instalarse nestes concellos as infraestrutras que demandan para poder desenvolver os seus proxectos. A ampliación dos polígonos debe ser o primeiro gran paso.