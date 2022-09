Rebelión en las ANPA para recuperar horarios y servicios complementarios

El concejal de Educación de Ames, David Santomil, acaba de reunirse con la empresa adjudicataria del servicio de monitorización de los programas concilia del Ayuntamiento de cara a preparar el arranque del curso 2022-2023. Y, al mismo tiempo, nueve asociaciones de padres, ANPA, de los distintos centros educativos se pronunciaban a través de un escrito común para exigir ser escuchadas y que desaparezcan las restricciones de la covid en los servicios complementarios, incluyendo tanto horarios como accesos.

Hay que recordar que en este año académico postcovid, los programas de conciliación del Concello de Ames estrenan nuevo contrato de servicios de monitorización, a favor de la empresa A Billarda por 2,9 millones. El pasado 31 de marzo, en el pleno ordinario de ese mes, se aprobó la adjudicación de este servicio, que incluye los tres programas principales en marcha durante el año escolar, los Bos Días Cole, comedores y Tardes Divertidas.

Santomil, al hilo, aclara que estos días organizarán reuniones en los centros para explicar su postura, que él resume con que “en termos xerais, iniciamos este novo curso nas mesmas condicións que antes da pandemia”. E incide en que los turnos del comedor se establecen en función del volumen de usuarios, priorizando en “orde ascendente” según los cursos, con la excepción del CEP de Ventín (se incorpora 5º de Primaria a la primera fracción), y dando preeminencia al hecho de “intentar non dividir grupos de idade e niveis”.

En cuanto a los horarios de recogida, asegura que ya estaban en funcionamiento “particularmente no CEP de Ventín e na EEI do Milladoiro”, y que se quiere primar la seguridad y un programa concilia que crece en usuarios, aunque acaba abriéndose a “flexibilizar” dichas salidas, y ruega que no programen actividades extraescolares “antes de finalizar o servizo”.

Pero a las ANPA no les convence, y critican que no se les consultasen los horarios, ni se convocase el Consello Sectorial de Educación para ello.

UNILATERAL. “Hai 15 días houbo unha primeira reunión e o propio concelleiro díxonos que non habería protocolos, e quedaban como antes”, apuntan en la ANPA del CEIP A Maía. “Logo, o día 2, houbo outra, pero viñeron ca decisión tomada”, apostilla. Según explica la misma fuente, “durante a pandemia os rapaces saían ás 15.45 horas, en grupos distintos por cursos; agora que rematou, queremos recuperar o horario das 16.00-16.30 horas ou, cando menos, debatilo, pero non se nos escoita”. Y también subraya que en los pliegos sólo aparece el horario fijado en la EEI de Milladoiro y Ventín, por lo que creen que hay margen de maniobra.

El servicio de monitorización de los programas de conciliación es uno de los contratos más importantes firmados por el Ayuntamiento de Ames. Adjudicado a la empresa A Billarda por un importe de 2.923.376,20 euros, su duración inicial es de dos años, aunque podrá ser prorrogado anualmente hasta un máximo de cuatro (incluyendo período inicial y las prórrogas).

En cuanto al escrito conjunto las asociaciones de madres y padres, viene rubricado por las de los colegios e institutos A Maía, Ventín, IES do Milladoiro, IESP de Ames, Agro do Muíño, Barouta, A Madalena, Escola de Educación Infantil do Milladoiro y la de la Galiña Azul Figueiras.