Reciclaxe e inclusión laboral e social co proxecto Diversiplás

Co obxectivo de promover a redución do lixo mariño e a mellora da biodiversidade desde a inclusión social e laboral das persoas con diversidade funcional, o pasado mes botou a andar na Costa da Morte Diversiplás, + diverso – plástico, un proxecto dirixido á recuperación e valorización de residuos plásticos derivados da actividade marisqueira e da pesca, xurdido ao abeiro do Programa Tanza e coordinado pola asociación Íntegro, co apoio do Galp Costa da Morte, e o financiamento do Fondo Europeo Marítimo e da Pesca, a través da Consellería do Mar.

Os usuarios e usuarias de Íntegro son os principais protagonistas desta iniciativa, e deron xa os primeiros pasos por un camiño que avanza cara unha contorna máis sostible e respectuosa co medio ambiente. Así, coincidindo coa chegada de setembro, arrincaron as primeiras accións de dinamización, destinadas a sensibilizar sobre a presenza e o impacto do lixo nas zonas costeiras, tanto en praias como no litoral e áreas marítimo-pesqueiras, poñendo en valor a reciclaxe do plástico a través da creación de proxectos de economía circular.

Dentro da programación da Festiletras (Ponteceso) presentouse o proxecto no Festival da Ciencia do Couto, coa fin de dalo a coñecer entre a rapazada e activar a futura rede de colaboracións cos centros de ensino da contorna para a recollida de plásticos, previsto para os vindeiros meses. Ademais, ao longo da xornada, realizouse unha actividade demostrativa do proxecto Precius Plastic a cargo de Adrián Coira, colaborador de Diversiplás e experto en reciclaxe de residuos.

A segunda actividade, celebrada en Nantón (Cabana) consistiu na realización dun taller informativo sobre o proxecto, dirixido á comunidade de usuarios/as de Íntegro, xunto cunha actividade de sensibilización centrada nos plásticos e o seu impacto no medio mariño.

Na segunda quincena de setembro continuaron as saídas pola Costa da Morte para achegarse ao traballo que realizan os e as profesionais do mar, que tamén colaboran no proxecto. A primeira parada tivo lugar no peirao de Corme (Ponteceso) para manter un encontro coa Asociación de Redeiras Illa da Estrela de Corme, no que participaron trinta persoas.

Tras visitar o taller e coñecer de primeira man a súa actividade diaria, centrada na reparación de redes e os novos usos, tamén se interesaron por outros aspectos derivados do seu traballo, como enfermidades e riscos laborais, asociacionismo, etc. Así mesmo, a diversificación do sector, orientado á confección e deseño de pezas artesanais, complementos de moda, deseño de lámpadas e accesorios deportivos acaparou a atención dos participantes que non dubidaron en preguntar pola nova vida que lles dan aos útiles de pesca, contribuíndo así ao coidado do planeta e á súa propia reciclaxe laboral. A xornada rematou co compromiso de futuras colaboracións na recollida e clasificación de refugallos, e algúns usuarios probando sorte na confección de nós con cabos de rede.

A visita á agrupación de mariscadoras da Confraría de Camariñas puxo o punto e final ao programa de actividades de setembro. Nunha xornada moi interesante e participativa, achegáronse ao mundo do marisqueo para coñecer a profesión máis de preto e desde dentro, da man dunha das integrantes da asociación (zonas, capturas, especies, mareas,...). Tamén se abordou a presenza de lixo mariño no medio e a importancia de reciclar e manter limpo o litoral. Por iso recolleron refugallos na zona de marisqueo e no merendeiro de Ariño, de onde retiraron unha gran cantidade de microplásticos, que levaban días na zona e que o vento estaba empuxando cara o mar. Con paciencia e un traballo case artesanal, recolleron un a un todos os restos de plástico, diversos fragmentos, papeis e moitas cabichas.

Futuras accións

Tras esta primeira fase de divulgación e sensibilización, seguirán a traballar desde a inclusión para unha Costa da Morte máis sostible. E entre os novos obxectivos figuran xa a posta en marcha dunha Rede de entidades colaboradoras (centros de ensino, concellos e confrarías da Costa da Morte) para a xestión de puntos de recollida de plásticos e a creación dun taller para o aproveitamento e tratamento dos residuos plásticos obtidos do mar, que terá que agardar ao 2022. As persoas interesadas en colaborar e participar nas accións de sensibilización que levarán a cabo poden chamar ao 650 961 649 e unirse ao equipo.