Reclaman que se deje vender a cereros de Brión en Santa Minia

La pandemia está cercenando aforos, actos y ventas en la mayoría de los santuarios gallegos. Pero en pocos sitios han optado por poner límites a la fe de los vecinos y visitantes, recordando desde el colectivo de cereros de Brión que, a pesar de que se mantienen las misas “e que o clero vai a poder comercializar velas e exvotos, a nós non nos van deixar”, indica Carlos Rivas, cuarta generación de una familia local dedicada a esta labor ligada a la devoción.

A su juicio, estas cortapisas suponen “unha incongruencia”, y anima a los munícipes a “poñerse na nosa pel sabendo que non ian recibir o seu salario a final de mes, mentras que na igrexa vanse poder vender igual”. Hay que recordar que desde la administración municipal ya advirtieron que “están suspendidas” y no se autorizará “a instalación de ningún tipo de posto, xa sexa de venda, alimentación ou atracción lúdica, en espazos de dominio público”. De hecho, lo único que se mantiene en la programación es algo de pirotecnia y las eucaristías, “xa que a súa organización e desenvolvemento non é competencia do Concello”, si bien anuncian una estricta supervisión policial de los protocolos.

Rivas, a su vez, contrapone a esta decisión que “o noso sector é temporal: traballamos de Pascua a setembro, e hai moitos meses nos que apenas temos ocupación”. Además, enumera otras fiestas religiosas, como las de “Vigo, Moraña, Tomiño, A Estrada, Laxe, Sanxenxo, Santiago, Teo ou Ames” donde no se restringió el ejercicio de sus derechos laborales.

En concreto, durante unas celebraciones tradicionales de Santa Minia solían vender “uns mil euros” desde el inicio de la novena gracias a un proceso artesanal “no que elaborar 200 velas leva seis horas de traballo, catro para producir uns cen exvotos”. Además, confirman que propusieron instalar tres puestos con alternativas que no implicasen “empregar a vía pública, senón limitándonos á explanada”, sin que hayan recibido aún respuesta por escrito, “aínda que de xeito oral xa nos dixeron que non se ía permitir a nosa labor”.

Rivas termina incidiendo en que sus propuestas para dinamizar la hostelería local, poniendo en marcha exaltaciones de tapas en las parroquias brionesas o una Noite na Terraza, tampoco fueron atendidas pese a la crisis que asola el sector hostelero.