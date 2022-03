Recollen máis de cinco mil cabichas en corenta e cinco minutos en Noia

NOIA. O colectivo Noia Limpa organizou unha xornada de limpeza polas rúas da vila noiesa na que se recolleron 5.150 cabichas en 45 minutos. Na saída participaron 20 persoas que percorreron a localidade en cinco grupos de traballo, segundo a zona que lles foi asignada. En Labarta e o paseo marítimo atopáronse 1.400 cabichas; no malecón de Gasset e contorna do Instituto Virxe do Mar 700; no casco histórico 850, quedando excluídas a Praza do Tapal, O Cantón e outras rúas interiores; na Alameda 1.000; e na rúa Escultor Ferreiro ata San Lázaro 1.200 cabichas. Esta recollida enmárcase dentro do programa O lixo desde o teu concello do complexo medioambiental Serra do Barbanza, grazas ao que se puido asistir a unha pequena charla sobre a problemática medioambiental das cabichas por parte dunha representante de Adega. m. c.