El Museo Etnográfico Casa do Patrón, ubicado en el lugar de Doade (Lalín) acogió el fin de semana la XIV Recreación do Proceso do Liño. Una cita que se desarrolló con éxito, según los organizadores, y en la que se ensalza esta tradición con una recreación explicativa del proceso. Un total de 22 personas, gran parte de ellas mujeres, participaron este año en esta iniciativa que con gran asistencia de público

Así, durante la jornada del sábado fue cuando se celebró la recreación del proceso artesanal el lino al tiempo que se inauguró una exposición temporal de ropas elaboradas con esa fibra y que permanecerá abierta en el museo hasta el próximo día 14 de octubre.

También se celebró un obradoiro de pintura a cargo del pintor Carlos Santos, así como diversas actividades musicales que tuvieron como protagonistas a las pandereteiras de Zobra, a Xariza de Parada, las Cantareiras de Os Trasnos de Doade y al grupo de gaitas Os Varacuncas, del municipio de Rodeiro.

Las actividades organizadas por Casa do Patrón continuaron el domingo con una sesión matinal en la que se realizado una actividad etnográfica: el obradoiro de Rastros, pegadas e sinais no Camiño, en el tramo de la Vía da Prata comprendido entre el Pazo de Liñares, en Lalín, y la iglesia de Santiago de Taboada en el municipio de Silleda.

Los organizadores mostraron su satisfacción por el respaldo que recibieron las actividades.