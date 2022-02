Recuperan ‘Cruceiros da Estrada’, un trabajo hecho en 1981 por Olimpio Arca

La Asociación Cultural Vagalume presentó este viernes en el MOME de A Estrada la publicación del trabajo realizado por el maestro y escritor Olimpio Arca Caldas y su alumnado de Vea hace cuarenta años: Cruceiros da Estrada. Los asistentes al acto recibieron un ejemplar.

En el proceso de publicación Vagalume contó con la ayuda de la Diputación de Pontevedra y del Museo de Pontevedra. Fue actualizada con imágenes de la situación actual de estas piezas del arte popular gallego que, según la institución, hoy en día se encuentran en un creciente estado de abandono.

Es por ello que desde Vagalume han puesto en marcha la iniciativa ProxectOuzamerxe “no que estamos a traballar non para denunciar a situación, senón sobre todo para difundir e poñer en valor o noso patrimonio”, explican desde el citado colectivo.

En la presentación se explicó que el trabajo Cruceiros da Estrada de Olimpio Arca “foi levado a cabo hai 40 anos (en 1981). Con anterioridade xa tiña traballado co seu alumnado de Vea na mesma liña, dando lugar a outra investigación sobre os cruceiros dese val, que fora premiado polo Museo de Pontevedra. Entronca coa tradición do Seminario de Estudos Galegos e dos mestres membros desa entidade, como Manuel Barreiro Paradela, que desde Ramiráns fixera unha unidade didáctica para dar a coñecer a xeografía a partir da propia realidade. Conecta tamén coa iniciativa que estaba a desenvolver Antonio Fraguas desde o Instituto da Estrada. Iniciativas todas elas truncadas polo golpe militar fascista”, relataron al respecto.

Para Vagalume, esa labor de conocimiento y divulgación del patrimonio que Olimpio Arca retomó en pleno franquismo “ten unha importancia fundamental, tanto desde o punto de vista cultural como pedagóxico. Os medios con que contaba eran escasos e a receptividade do esforzo moi cativa; con todo, non desistiu en toda a súa vida de teimar en coñecer o propio e, sobre todo, de aprender a amalo”, indican.

Así, con la publicación del estudio escolar “que ten rigorosidade académica”, el colectivo explica que “tentamos continuar e prolongar o seu proxecto, que hoxe sintetizamos baixo a denominación de ProxectOuzamerxe, por canto a situación na que se atopa o cruceiro desta aldea é sintomático do estado do noso patrimonio en xeral. ProxectOuzamerxe non só pretende que as institucións cumpran coa súa función de preservar e valorar a herdanza recibida, tanto material como inmaterial, senón que tamén quere ser un chamamento á cidadanía en xeral para que se sensibilice e se encariñe co noso”, argumentan.

CATALOGACIÓN. Dentro del ProxectOuzamerxe Vagalume va a intentar recuperar, restaurar, valorar y difundir todo el patrimonio, “e para iso queremos convidar a toda a veciñanza a colaborar, achegándonos a súa contribución de xeito libre e aberto para poñer a disposición de todo o mundo, axudándonos como informantes, doantes ou simplemente altofalantes desta proposta”.

Según la página web Cruceiros de Galica, que ha realizado una catalogación en el municipio finalizada recientemente, A Estrada cuenta con un total de 141 cruceiros.

comarcas@elcorreogallego.es