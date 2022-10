Reencuentro con el Medievo para Ferrol, Padrón y Negreira

La impronta medieval ligada a núcleos como el de Negreira (patria chica del trovador Afonso Eanes); Padrón, con su innegable papel de cuna del fenómeno jacobeo o Ferrol va a ser reconocida con un compendio de actividades culturales, artísticas y musicales hasta fin de año. Se trata del programa Reencontro coa Galicia Medieval, propuesto por el historiador barcalés José Antonio Ponte Far con el apoyo de la Xunta.

En concreto, las actividades que se van a llevar a estas tres localidades incluyen una exposición de pintura medieval con 25 cuadros del artista Pedro Castro Couto, pero también conciertos de música de época a cargo del Grupo Medievalium Gallaecia –que integra la soprano Victoria Álvarez– y la charla ilustrada con imágenes que impartirá el propio Ponte bajo el título Os castelos medievais galegos. Pero, además, se va a presentar la unidad didáctica A Cidade Media en Galicia (s. V-XV) que elaboró la catedrática María Eva Ocampo Vigo, y que contará con una tirada de cien ejemplares dirigida, sobre todo, a alumnos locales de ESO y Bachillerato.

En cuanto al marco físico de estas propuestas, se sucederán en el Concello de Negreira del 22 al 31 de octubre; en el de Padrón, del 3 al 14 de noviembre y la sede ferrolana de Afundación –ya que también colabora, junto a Cultura y esos dos municipios, la obra social de Abanca– entre el día 3 y el 17 de diciembre.

El director general de Cultura, Anxo M. Lorenzo, participó en una presentación a la que asistieron los regidores de la capital barcalesa, de la de Sar y de la coordinadora adjunta del área cultural de Afundación, Paloma Vela, así como la concejala padronesa Lorena Couso o el pintor Pedro Castro. Lorenzo no pudo sino aplaudir el apoyo de todos estos baluartes hacia un proyecto pensado “para todos os públicos e de xeito repartido por distintas contornas urbanas e do noso rural, na liña do traballo levado a cabo polo Goberno autonómico para achegar unha oferta cultural diversificada e distribuída por todo o territorio”.