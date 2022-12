Reflexión artística que naceu na cinza

O Museo do Gravado de Ribeira acolle ata o vindeiro 25 de xaneiro a exposición Incendios 2017-2020, unha reflexión artística do ourensán Miguel Mosquera sobre as consecuencias medioambientais dos incendios forestais e sobre as cicatrices que deixa na natureza e en nós.

No verán de 2017, Mosquera seleccionou varios núcleos rurais de Ourense que sufriron distintos incendios, situados en Paderne de Allariz , Baños de Molgas e Lobios. Alí percorreu os lugares de Saa, Brandín, Baños de Molgas, Cela en Lobios e Pena Veidosa en San Cristovo de Cea, e fixo unha exploración recollendo as cinzas dos lumes, que embolsou e etiquetou co lugar e a data de cada recollida.

A maioría do traballo gráfico e plástico de todas as pezas que integran o proxecto queda especificado maioritariamente no sistema de estampaxe en serigrafía. No ano 2020 repetiu o proceso nas comarcas de Monterrei e Cualedro, nos lugares de San Millao, San Cristovo e Flariz e no Parque Natural do Xurés. As cinzas depositounas en cincuenta caixas baixo o título de Silencios.

En Flariz, por exemplo, arderon no ano 2020 un total de 722 hectáreas de monte, con grande perigo para as vivendas da zona.

As caixas conteñen cinza recollida en cada lugar dos incendios, poemas e textos que fan reflexionar sobre a lacra dos incendios forestais.

“O que se queima é un xardín-natureza. Un ecosistema perfecto e necesario para os nosos valores estéticos, emocionais, ecolóxicos e de pertenza á nosa Terra”, escribiu o artista nun deses textos da mostra.

“Trátase dunha serie de serigrafías para reflexionar, para non agochar a traxedia, para eludir o silencio sobre as nosas irresponsabilidades, a angustia sobre a vulnerabilidade climática. Conciencia dos lugares queimados, desaparición de ecosistemas, do noso pasado rural, mais tamén do noso futuro. Unha exposición necesaria para a nosa sensibilidade e para a nosa reflexión, para a nosa toma de conciencia. Para pensarmos os nosos valores emocionais, estéticos, ecolóxicos. Unha exposición orixinal que debe provocar en nós desolación, medo, razón”, sinala sobre esta mostra o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas.

PARTÍCIPES DA DESFEITA. Miguel Mosquera logra con esta mostra facernos partícipes desa desfeita, do presente e do futuro.

“Non é o lume mítico que nos vencella ás orixes, nin o lume que nos quence ou transforma a historia. Non. É o lume que destrúe, que leva consigo a memoria e a beleza da natureza e das súas posibilidades de futuro”, explica o director do Museo do Gravado de Ribeira e comisario desta mostra, Pastor Rodríguez.

“Miguel Mosquera fai entrar a razón na nosa conciencia, os porqués dos danos do lume. O lume que dá medo, as cicatrices que fican en nós. Fainos reflexionar sobre como administramos o territorio, como nos relacionamos co espazo e a beleza. Vemos as consecuencias do monte queimado, das nosas contradicións e inercias, das nosas neglixencias. Unha certa beleza da desolación, do abandono e desleixo do rural, do pasado do que fomos”, engade.