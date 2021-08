... “Reformaría por completo pabellón de la ciudad”

Residente en O Milladoiro, soltera, ¿qué tres cosas haría en favor de los vecinos?

Lo que yo cambiaría de O Milladoiro son tres cosas y creo que es lo que cambiaría todo el mundo, ya que es lo que más se echa en falta. En primer lugar harías más zonas verdes, para poder pasear y estar de tranquis con tus amigos, además de poder andar por un sitio que no sea monte o asfalto. Me gusta la zona nueva que han hecho, pero creo que se queda escasa. En segundo lugar, el precio de los buses me parece abusivo que por un trayecto de cinco minutos se cobre 1.55 euros, que no todo el mundo se puede permitir. Por último, como jugadora profesional de fútbol sala creo que se debería mejorar el polideportivo de la ciudad porque está en muy malas condiciones.

¿Qué es lo mejor de vivir en el concello de Ames?

Lo que más me gusta de vivir en Ames es la tranquilidad de vivir en un pueblo pero contar con los servicios de una gran ciudad, creo que es algo que suma muchos puntos a O Milladoiro.

¿Y lo que peor lleva?

Lo que peor llevo es la inseguridad de algunas zonas, porque sola por las noches no me siento para nada segura en algunas de las zonas más alejadas del centro del municipio. Además, mejoraría la presencia policial en la ciudad.