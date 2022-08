Reforzan cinco quilómetros de firme da vía Lousame-Noia

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade vén de iniciar as obras de reforzo do firme na AC-543, ao seu paso polos concellos de Lousame e de Noia, e que supoñen un investimento de máis de 48.000 €.

Concretamente, a intervención lévase a cabo ao longo de 5 quilómetros de lonxitude da estrada, no tramo que vai do punto quilométrico 26 ó 31 da citada vía autonómica.

Aínda que o tráfico principal interurbano que antes soportaba a AC-543 entre Santiago de Compostela e Noia agora transcorre pola vía de alta capacidade de Brión-Noia, a capa de rodaxe da mencionada vía necesita certas reparacións para poder asegurar o seu mantemento nunhas condicións axeitadas.

Os citados traballos céntranse no fresado e reposición de cinco centímetros da capa de rodaxe do firme existente nos puntos máis deteriorados do ámbito de actuación, que se desenvolverán no ancho completo do carril.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa traballando na mellora e conservación da rede viaria autonómica para proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas seguras e eficientes.

Por outra banda, esta semana comezaron os traballos de control da biomasa das marxes das estradas de titularidade autonómica para previr lumes e reforzar a seguridade viaria que leva a cabo a Consellería, tras renovar por máis de 2,2 millóns de euros coa empresa pública Seaga o contrato para ditas tarefas.

Ao longo desta semana proseguen as rozas e limpezas nas marxes da estrada AC-550 ao seu paso polo concello de Muros. Estas actuacións de limpeza contribúen á prevención dos lumes ao eliminar especies pirófilas como o piñeiro, o eucalipto ou a acacia nas marxes das vías.

Cómpre lembrar que a Lei 3/2007, de 9 de abril, de prevención e defensa contra os incendios forestais de Galicia recolle o obxectivo da rotura da continuidade horizontal e vertical da biomasa, de modo que as estradas actúen con efecto cortalumes.

Estas intervencións tamén favorecen o control da vexetación, e melloran a seguridade viaria. Os traballos proxectados inclúen a retirada das árbores que poidan caer á calzada en caso de temporal e evitarán vexetación que invada as beiravías ou beirarrúas, facilitando o tránsito de peóns e ciclistas. Tamén permiten aumentar a visibilidade dos usuarios da estrada e conseguen o efecto de afastar das plataformas ós animais, como os xabarís ou os corzos.