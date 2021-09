Reivindican os valores e a “alma” da Ruta Xacobea no foro vimiancés da Translatio

VIMIANZO. O foro Translatio e Camiños de Santiago nas terras dos condes de Altamira exerceu de altofalante reivindicativo e promocional dos valores das rutas xacobeas da Costa da Morte. As alcaldesas de Vimianzo, Mónica Rodríguez, e Cee, Margarita Lamela, e o seu homólogo de Muxía, Iago Toba, avaliaron as accións coas que, dende as administracións locais, tratan de preservar e valorizar o Camiño. A rexedora vimiancesa recalcou a relación do Concello co mundo xacobeo, e fixo un repaso das accións levadas a cabo para a súa posta en valor, entre elas varios proxectos enmarcados no programa O Teu Xacobeo.

Margarita Lamela repasou tamén as vinculacións históricas á ruta xacobea, e subliñou que “Cee é a primeira fiestra ao mar no Camiño a Fisterra, ofrecendo unha das panorámicas máis impresionantes da Costa da Morte”. O seu homólgo muxía, Iago Toba, apelou á “alma” do Camiño, algo que “se percibe nos peregrinos” e que “temos a obriga de coidar”. Demandou ademais apoio das administracións superiores para poder acoller como se merecen aos camiñantes e turistas.

No foro participaron tamén varios expertos, como Jean-Claude Benazet, membro da Fraternidad Internacional del Camino de Santiago; Manuel Vilar, director do Museo do Pobo Galego; Patricia Cupeiro, doutora en Historia da Arte; Paula Cadaveira, historiadora especialista en mobilidade e peregrinacións; Jorgue Guitián, historiador da Arte, escritor e investigador en gastronomía; e Rosa Sánchez, axente de desenvolvemento local do Concello de Vimianzo.

Avaliaron, cada un deles dende a súa área de especialización, a historia, o patrimonio material e inmaterial, entre o cal destaca o gravado da Translatio da igrexa de Santiago de Cereixo, as vinculacións históricas destas terras cos camiños de peregrinación, a xénese do Camiño de Santiago a Muxía por Brandomil, e outros aspectos que son susceptibles de ser postos en valor como dinamizadores culturais e do turismo desta franxa atlántica. Manuel Vilar quixo destacar “a importancia dos camiños máis aló do feito xacobeo”.