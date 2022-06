Relevo generacional: así nació y creció la Festa da Guadalupe

Cuando Ramón Iglesias Sánchez (a quien sus vecinos llaman cariñosamente Xixí) organizó por primera vez la Festa da Guadalupe de Rianxo, en 1978, Carlos Ces tenía dos años. Hace unos días, Carlos cogió el testigo como presidente de la comisión a la que Ramón dedicó 34 años de su vida (de 1978 a 1991 y de 2001 a 2021, pues en el período intermedio ejercieron el cargo Amancio Losada y Luis Cebreiro).

Todos ellos han contribuido a engrandecer una de las mayores citas festivas de Galicia, y también de las más antiguas, pues data de 1854, año en el que se inauguró la capilla de la Virxe de Guadalupe.

Al año siguiente la novedad fue un globo aerostático, hecho por Manuel Bravo, quien también hacía el alumbrado de las fiestas. En 1862 la imagen de la Moreniña, como conocen los rianxeiros a su patrona, salió por primera vez en la procesión marítima por iniciativa del párroco Nicolás Pérez Santamaría.

La fiesta se celebra el primer domingo de septiembre después del día 8, y dura más de una semana. Pero no siempre fue así. En 1899 duraba sólo tres días. A mediados del siglo pasado ya eran cinco. En 1997 se amplió a siete. Y este año serán ocho: del 9 al 16 de septiembre. Al principio, tampoco el fin de fiesta era tan duradero. En 1983, cuando se introdujeron por primera vez en el programa la actuación de tres orquestas en la última jornada y el broche final con el multitudinario canto de la Rianxeira, los músicos no se bajaron del escenario hasta las seis de la madrugada. Al año siguiente lo hicieron a las ocho. Y al siguiente, a las nueve. En 1990 la fiesta se cerró con cuatro orquestas, y algún año la juerga musical duró hasta las diez y media de la mañana. De modo que en 2001, en el programa se anunciaba que “a festa rematará cando lle cadre” y, en el año 2003, cuadró a las once de la mañana.

Atrás se han ido quedando, sin embargo, algunas de las actividades que antaño gozaron de gran popularidad: entre 1983 y 1986 se celebró un concurso de feos; entre 1991 y 1994 se elaboraba la empanada de maíz mas larga del mundo (de 80 metros); hasta 1990 se elegía a las reinas de las fiestas y a sus damas de honor; y a principios del siglo pasado desfilaban gigantes y cabezudos (Castelao ayudó a restaurarlos y a construir algunos nuevos, y Peito de lobo era la imagen de un forzudo marinero de la villa que al principio se enfadó por su caricaturización pero que, con el tiempo, acabó identificándose con el muñeco, al que llamaba “meu irmanciño”).

Pero poco a poco fueron llegando otras actividades para quedarse. En 1991 tuvo lugar el primer canto multitudinario de la Rianxeira en la última verbena, para lo cual la organización reparte miles de bengalas entre los asistentes (este año entregará 50.000). Las divertidas competiciones de las Juadalupeñas se instauraron en 1998. Dos años después, la Guadalupe era declarada Festa de Interese Turístico de Galicia.

Xixí, que supervisó siempre cada detalle de las fiestas, las vivirá este año con algo más de tranquilidad... y con la misma pasión que en 1978.