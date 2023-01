Renovarán la depuración, aislamiento y cierres en la piscina de O Milladoiro

El tripartito de Ames aprobó en junta de gobierno local la adjudicación de las obras de mejora de la piscina municipal de O Milladoiro, actuaciones de las que se hará cargo la empresa Área Proyección, Construcción y Servicios, SLU, por un importe de 76.804,75 euros. La intervención forma parte del plan Ames Progresa 2021-23 e incluye la colocación de un nuevo vallado, filtrado y depuraciones, así como la impermeabilización de los vasos.

De esta forma, la piscina municipal de la mayor urbe maiana va a disfrutar de una mejora en su mantenimiento, que se verá facilitada por la colocación de nuevos materiales impermeables en las paredes de ambas piscinas y las nuevas instalaciones de filtrado y depuración.

Fue el tripartito el que aprobó la adjudicación de este proyecto que, por una parte, incluirá la retirada del cierre existente y la instalación en su lugar de un nuevo vallado formado por paneles de malla metálica de unos dos metros de altura, que rodeará toda la parcela en la que se enclavan las, por ahora, únicas instalaciones públicas locales para el baño.

Este cambio en el espacio de las instalaciones irá acompañado de un nuevo pavimento en el acceso oeste de la piscina, cerca de una zona arbolada, en la que se nivelará el terreno y se emplazarán baldosas de granito para crear una entrada que cumpla y respete las actuales normativas de accesibilidad.

Y, por otra parte, en lo que se refiere al propio funcionamiento y estado de las piscinas, se mejorarán y se repararán las herramientas de filtrado y depuración actuales.

Primero, los filtros instalados actualmente se vaciarán de arena, se repararán sus paredes y tendrán uno nuevo relleno de cristal filtrante de arena. Además, se colocará un equipo automático de clorado y sulfatado de agua, con regulador de PH automático para la piscina y el agua potable de los vestuarios.

CIERRES. Asimismo, los muros de los vasos de las piscinas contarán con un nuevo revestimiento que mejore su impermeabilidad. Para ello, se instalará un muro de superficie irregular de plaquetas cerámicas, compuesto de cementos especiales para favorecer dicha impermeabilización y el mantenimiento del estado del agua. Las piscinas contarán también con un nuevo revestimiento antideslizante, resistente al cloro y a las manchas. Por último, se repasarán las piezas del borde del vaso con piezas de hormigón o piedra, y se sustituirán las deterioradas.

El alcalde de Ames y concejal de Obras e Servicios Básicos, Blas García, explica que “este proxecto supón unha importante mellora das instalacións da piscina municipal do Milladoiro, que é a piscina descuberta máis empregada de todo o concello, e enmárcase dentro do plan Ames Progresa”. Y, a su vez, la edila de Deportes, Susana Señorís, se refería a que la inversión “é moi necesaria, posto que leva sendo reclamada dende hai tempo por gran parte da cidadanía amesá, ao ser a piscina unha das instalacións deportivas que máis afluencia recibe no verán”.

Hay que recordar que existe un proyecto para crear, bajo el actual centro de salud de Milladoiro, un complejo con piscina climatizada –vieja demanda local– apta para competiciones y área deportiva.