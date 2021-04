Representarán as luces do Camiño nun mural que vai cobrar vida en Portocubelo

O Concello de Carnota, a través da Concellería de Cultura e Turismo, quere facer partícipe á veciñanza no proxecto de creación dun mural no peirao de Portocubelo (parroquia de Lira), enmarcado dentro do programa O teu Xacobeo da Xunta de Galicia, que será realizado polo artista carnotán Nando Lestón.

Dentro das actividades que se van levar a cabo arredor deste proxecto inclúese unha excursión aos concellos de Muxía e Fisterra, “co fin de propiciar un achegamento entre as persoas participantes e os peregrinos que realizan a prolongación do Camiño de Santiago a Fisterra, con especial interese naqueles que fagan o regreso a Santiago pola costa”, comentaron fontes municipais. Tamén se realizará unha visita guiada pola vila muxiana para ver distintos murais. A viaxe terá lugar o día 8 de maio.

Con esta iniciativa dende a administración local buscan a implicación da poboación, “de modo que poidan contribuír e transmitirlle ao artista as súas sensacións, impresións e ideas” e que poidan ser finalmente plasmadas no mural DugiumArt.

Tendo en conta que a arte visual é sempre unha aposta pola orixinalidade e a creatividade, o que pretende o Concello de Carnota con este traballo “é que sirva de escaparate e que transmita os valores locais e do Camiño de Santiago pola costa e que, ao mesmo tempo, contribúa a diversificar os fluxos turísticos do concello, sen deixar indiferente ao espectador”, aseguraron as mesmas fontes.

As persoas que estean interesadas en participar neste proxecto e, polo tanto, na excursión, deberán inscribirse previamente enviando un correo electrónico ao enderezo turismo@carnota.gal, chamando ao 981 857 032, ou ben presencialmente nas oficinas do departamento de Cultura e Turismo. O prazo para anotarse rematará o día 6.

vidreiras. Nando Lestón creará en Portocubelo un mural de cincuenta metros no que se representará, mediante un elemento común, tanto do Camiño que sae de Roncesvalles e chega a Santiago, como o mundo da cristiandade, tratando “de unificalo todo a través da luz divina das vidreiras dos diferentes templos polos que se vai pasando. Para min a vidreira digamos que é esa luz do entendemento cristiano”, dixo.

Os que van compoñer a obra, fundamentalmente, “son case uns corenta metros de vidreira, e despois os dez metros que se refirirán a murales concretamente”, indicou o artista carnotán. Será nesta última parte onde se fará a representación do apóstolo Santiago e da Reina Lupa como personaxes individuais, “sen unificar, porque logo vou facer outra peza máis que forma parte do Códice Calixtino onde si se vai contar un pouco a historia entre ambos”, apuntou Lestón, quen afirmou que a protagonista será “a luz da espiritualidade, esa que nos rodea tanto a Carnota como no Camiño”.

O mural non se puido pintar in situ, polo que se dicidiu facelo no interior, o cal será trasladado ao peirao de Lira, onde por fin cobrará vida.

Cómpre recordar que este artista fixo unha compilación dunha vintena de pezas escultóricas que recrean un bosque a partir dos piñeiros queimados no monte Pindo no incendio do ano 2005, a cal pode verse no miradoiro de Louredo, un dos lugares máis visitados de Carnota.