Restaurados en Vimianzo os cruceiros de Casas Novas e Tufións

O Concello vimiancés continúa co seu plan de recuperación patrimonial coa restauración dos cruceiros de Casas Novas e Tufións. “Os cruceiros son un dos elementos de patrimonio cultural que definen Galicia”, destaca Tito Concheiro, responsable destes traballos xunto con Luis Francisco López, de Terra Arqueos. Ambos están catalogados como Ben de Interese Cultural e datan de hai máis de 100 anos. “No primeiro, no de Casas Novas, empregamos técnicas de reconstrución do máis avanzadas que existen, xa que presentaba un estado avanzado de deterioro”, destaca Concheiro. “Foi un reto para nós”, afirmou.

Así, véñense de colocar na súa ubicación orixinal. “Os cruceiros non están deseñados para as vías de comunicación modernas, nin para o tráfico pesado que hai hoxe en día”, destaca o arqueólogo, que é responsable tamén dos traballos no Castro das Barreiras, respondendo á problemática destes dous elementos, xa que quedaran situados nunha rotonda, con paso de vehículos a ambos lados. “O cruceiro dalle valor ao sitio, son iconos”, destaca Concheiro, quen se refire a Galicia como “o país dos cruceiros”, si ben xa recollía isto Castelao na súa obra As cruces de pedra na Galiza.

“Son parte da nosa vida, do noso pasado, e quero agradecerlle ao Concello de Vimianzo que nos seus proxectos haxa moita implicación co noso patrimonio, que é de todos”, recalcaba Concheiro, a quen Rosa Blanco, concelleira de Cultura, lle respondía con outro agradecemento pleno en nome de todas as vimiancesas e vimianceses. Seguiremos loitando por recuperar estes elementos que, como ben aludía Tito, forman parte da nosa identidade”, sinalaba a edil.

Curiosidade

Na base do cruceiro de Casas Novas pode lerse a inscrición completa: “Se hizo por bonificación (por devoción) de Mourelle, año 1899”. Cabe destacar que aínda hoxe nes lugar reside unha familia con este apelido.