Resucita del olvido el polideportivo pobrense

Hace casi tres años, en diciembre de 2019, la empresa Construcciones Alea S.L. iniciaba unas obras que iban a transformar casi por completo el polideportivo municipal de A Pobra, ubicado en la calle Venecia. Los trabajos contaban con un presupuesto de 231.617 € y, además de mejorar las instalaciones, iban a incorporar importantes prestaciones en un complejo de más de cuatro décadas de antigüedad, que presentaba múltiples deficiencias e incumplía reglamentos tan importantes como los que le afectan en materia de ruidos, salubridad, accesibilidad o seguridad contra incendios.

Pero los trabajos se paralizaron al poco tiempo tras la retirada del falso techo, parte del cual iba a ser reutilizado. Como esto no fue posible, debido a su mal estado, hubo que modificar el contrato para ampliar el número de paneles previstos. La empresa solicitaba, además, otras mejoras, pero que no se podían aceptar por ser unidades de obra no contempladas en el proyecto. Ya en el segundo trimestre de 2020, la pandemia obligó a paralizar las obras y la adjudicataria pidió una indemnización, y en verano el Concello rescindió el contrato y adjudicó de nuevo los trabajos. Finalmente, tras permanecer dos años cerrado, el pasado mes de marzo una nueva empresa empezó la reforma. En esa primera fase se invirtieron 228.617 € para el refuerzo y tratamiento de la cubierta (se instalaron chapas perforadas para facilitar la ventilación y una red nueva horizontal para proteger los paneles), la consolidación de las columnas exteriores, el pintado de vigas exteriores y la reparación de grietas en las paredes.

Y ahora, el Concello pobrense activa una segunda fase para la sustitución del pavimento de la pista (que será de madera), el pintado interior y exterior, el cambio de la varandilla que separa la pista de las gradas, la reforma de los aseos y la adaptación de las dos entradas. La inversión será de 256.173 euros.

Por otra parte, ya está contratada también la construcción de un módulo cubierto de atletismo en A Alta, adjudicada en 300.659 euros.

Ocupará 1.045 m2 e incluirá una pista de 60 metros y otros 15 de frenada, zona para salto de longitud y espacio para el lanzamiento de peso, martillo, disco y jabalina.

Estas tres obras fueron muy bien recibidas en el ámbito deportivo.